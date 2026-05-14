Ізраїль може незабаром відновити військову операцію проти Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац припустив, що вже незабаром операція проти Ірану може бути відновлена.

За словами ізраїльського міністра, протягом останнього року Іран "зазнав надзвичайно важких ударів", які відкинули його "назад у всіх сферах". Він також наголосив, що завдання Ізраїлю ще не виконані.

"Ми маємо виконати завдання кампанії таким чином, щоб Іран більше не став загрозою існуванню Ізраїлю, США та вільного світу на покоління вперед", – підкреслив Кац.

Він також зазначив, що Ізраїль готовий до того, незабаром йому знову "доведеться вживати заходів для забезпечення досягнення цих цілей".