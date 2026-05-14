США отримали дані про переговори китайських компаній щодо продажу зброї Ірану

14 травня 2026, 09:21
Питання військової допомоги Тегерану Трамп має намір порушити на саміті з Сі Цзіньпіном у Пекіні.

США зібрали розвідувальні дані про те, що китайські компанії та іранські чиновники обговорювали постачання зброї, яку планувалося відправити через треті країни, щоб приховати її походження.

Про це повідомляє New York Times.

"Незрозуміло, скільки зброї було поставлено, якщо взагалі було, і якою мірою китайські чиновники схвалили продаж", – йдеться в матеріалі. Офіційні особи, ознайомлені з даними, дійшли різних висновків щодо того, чи вже було відправлено зброю до третіх країн. Утім, схоже, жодна китайська зброя не використовувалася на полі бою проти американських чи ізраїльських військ з початку війни проти Ірану наприкінці лютого.

Американські чиновники вважають такі зусилля неприйнятними і хочуть, щоб китайський уряд заблокував будь-які передачі зброї. Подібна інформація щодо допомоги Тегерану з боку Пекіна спливала вже не раз, однак Китай її незмінно заперечував.

Питання постачань зброї Трамп планує порушити на саміті з Сі Цзіньпіном, який розпочався у Пекіні 14 травня. На початку зустрічі китайський лідер наголосив, що обидві країни "виграють від співпраці та програють від конфронтації".

