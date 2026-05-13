Посол США закликав країни Перської затоки "обрати сторону" між Ізраїлем та Іраном

Хакабі назвав Іран головною загрозою для країн Перської затоки.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі закликав арабські країни Перської затоки "обрати сторону" між Ізраїлем та Іраном, заявивши, що війна продемонструвала переваги нормалізації відносин з Ізраїлем.

Про це пише CNN.

"Оберіть сторону. Яку сторону ви оберете?" – сказав він.

За його словами, країни Перської затоки тепер розуміють, що їм доведеться зробити вибір: хто більш імовірно їх атакує – Іран чи Ізраїль.

"І вони можуть озирнутися і сказати: знаєте, Ізраїль нам допомагав. Іран нас атакував. Урок полягає в тому, що Ізраїль не є вашим природним ворогом. Ізраїль не прагне вас знищити. Ізраїль не намагається захопити вашу територію. Він не запускає ракети по ваших цивільних районах. Хто це робить? Іран", –додав Хакабі.

Після цього американський посол похвалив Об’єднані Арабські Емірати, назвавши їх "прикладом" того, як країна може отримувати вигоду від співпраці з Ізраїлем у моменти кризи.