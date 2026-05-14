14 травня 2026, 21:55
Рубіо каже, що ЗСУ є найсильнішою армією в Європі
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою, вважає держсекретар США.
Державний секретар США Марко Рубіо назвав Збройні сили України найсильнішою та найпотужнішою армією Європи й заявив, що росія втрачає у п’ять разів більше військових на місяць.
 
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
 
За словами Рубіо, війна сприяла тому, що Україна розробляє нові тактики, обладнання й технології, що перетворює бойові дії на "гібридні й асиметричні".
 
"росія втрачає в 5 разів більше військових на місяць, ніж Україна, у якої менша армія. Будемо чесні, Збройні сили України наразі є найсильнішими й найпотужнішими в усій Європі, очевидно через кількість підтримки, яку їм надали, проте й через бойовий досвід", – каже Рубіо.
 
Він наголосив, що президент США Дональд Трамп вважає війну "божевільною" і хоче її закінчення, адже, мовляв, Україна "витратить два десятки років на відбудову", а росія зазнає великих збитків для економіки й втрачає від 15 до 20 тисяч військових щомісяця, каже Рубіо.
 
Рубіо зазначив, що останнім часом вони "втратили рух" у переговорах, зокрема через те, що Україна "дедалі більше відчуває впевненість на полі бою", а росія "почувається оптимістично" через зростання цін на нафту. Держсекретар повторив, що США готові відігравати роль посередника у перемовинах між Україною та росією, і заявив, що США – єдина країна, яка може чогось досягнути в переговорах.

 

