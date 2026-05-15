США мають активніше долучитися до мирних переговорів – Зеленський

Президент подякував американцям за підтримку та закликав зміцнити ППО України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute, розповів їм про наслідки останніх російських обстрілів і закликав до активізації дипломатії для досягнення миру.

На тлі нещодавніх ударів росії по Україні Зеленський наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони зараз особливо критичне. Президент подякував Сполученим Штатам і звичайним американцям за підтримку, яку Україна відчуває впродовж усіх років повномасштабної агресії рф.

Представники Hudson Institute, зі свого боку, відзначили сильні позиції України на фронті та розповіли про спілкування з українцями під час візиту – зокрема з бойовими медиками. На зустрічі також обговорили співпрацю з Конгресом США та дипломатичну роботу задля справедливого миру. Зеленський наголосив на важливості активної участі Вашингтона в переговорному процесі.

"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, і справді важливо, що в нас є такі сильні союзники на різних рівнях", – сказав президент.

За його словами, Україна розраховує, що пауза в перемовинах зрештою завершиться і дипломатія запрацює повноцінно. Окрему вдячність Зеленський висловив за підтримку проєктів першої леді Олени Зеленської.

Hudson Institute – один із провідних аналітичних центрів Вашингтона, що досліджує питання міжнародної безпеки, зовнішньої політики та стратегічного планування.