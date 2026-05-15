США мають активніше долучитися до мирних переговорів – Зеленський

15 травня 2026, 08:33
фото: Офіс президента
Президент подякував американцям за підтримку та закликав зміцнити ППО України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute, розповів їм про наслідки останніх російських обстрілів і закликав до активізації дипломатії для досягнення миру.

Про це повідомляє сайт Офісу президента. 

На тлі нещодавніх ударів росії по Україні Зеленський наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони зараз особливо критичне. Президент подякував Сполученим Штатам і звичайним американцям за підтримку, яку Україна відчуває впродовж усіх років повномасштабної агресії рф.
 
Представники Hudson Institute, зі свого боку, відзначили сильні позиції України на фронті та розповіли про спілкування з українцями під час візиту – зокрема з бойовими медиками. На зустрічі також обговорили співпрацю з Конгресом США та дипломатичну роботу задля справедливого миру. Зеленський наголосив на важливості активної участі Вашингтона в переговорному процесі.
 
"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, і справді важливо, що в нас є такі сильні союзники на різних рівнях", – сказав президент.
 
За його словами, Україна розраховує, що пауза в перемовинах зрештою завершиться і дипломатія запрацює повноцінно. Окрему вдячність Зеленський висловив за підтримку проєктів першої леді Олени Зеленської.
 
Hudson Institute – один із провідних аналітичних центрів Вашингтона, що досліджує питання міжнародної безпеки, зовнішньої політики та стратегічного планування. 
