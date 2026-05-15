Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на користь росії

15 травня 2026, 17:03
У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на користь росії
Фото: з вільного доступу
Він шпигував за людиною, яка постачала дрони до України.

Німецький суддя виконав ордер на арешт громадянина України, підозрюваного у шпигунстві на користь росії.

Про це повідомляють в Reuters та Федеральній прокуратурі Німеччини.

Зазначається, що підсудного звати Сергій Н. Його затримали в Іспанії наприкінці березня та екстрадували до Німеччини вчора, 15 травня.

"Підозрюваного було заарештовано 24 березня 2026 року в Ельді/Аліканте (Іспанія) та екстрадовано до Німеччини вчора", – йдеться у пресрелізі.

У прокуратурі уточнили, що Сергій Н. шпигував у Німеччині за людиною, яка постачала дрони та пов'язані з ними компоненти до України. Свою діяльність підозрюваний проводив від імені російських спецслужб. Він збирав інформацію в інтернеті та знімав на відео робоче місце вказаної людини. Допомагала йому Алла С., яку затримали наприкінці березня.

Німеччинашпигунстворосія окупанти

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється