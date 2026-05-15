У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на користь росії

Він шпигував за людиною, яка постачала дрони до України.

Німецький суддя виконав ордер на арешт громадянина України, підозрюваного у шпигунстві на користь росії.

Про це повідомляють в Reuters та Федеральній прокуратурі Німеччини.

Зазначається, що підсудного звати Сергій Н. Його затримали в Іспанії наприкінці березня та екстрадували до Німеччини вчора, 15 травня.

"Підозрюваного було заарештовано 24 березня 2026 року в Ельді/Аліканте (Іспанія) та екстрадовано до Німеччини вчора", – йдеться у пресрелізі.

У прокуратурі уточнили, що Сергій Н. шпигував у Німеччині за людиною, яка постачала дрони та пов'язані з ними компоненти до України. Свою діяльність підозрюваний проводив від імені російських спецслужб. Він збирав інформацію в інтернеті та знімав на відео робоче місце вказаної людини. Допомагала йому Алла С., яку затримали наприкінці березня.