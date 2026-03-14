Зеленський оцінив свої відносини з Трампом

14 березня 2026, 19:11
Фото з сайту Президента України
Каже, між ними "трохи складніше".

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може назвати лідера США Дональда Трампа своїм другом і жартома припустив, що був би ''не найулюбленішим сином'' американського президента.

Про це він сказав в інтерв’ю France Inter.

За словами Зеленського, його дружні відносини склалися з президентом Франції Емманюелем Макроном, адже країни разом пережили складні періоди під час війни.

"Це мій друг, тому що ми проходимо цей час разом. Ми розв’язуємо проблеми і допомагаємо одне одному у складні моменти", - сказав президент.

Водночас із Трампом, за словами Зеленського, відносини «трохи складніші». Український лідер пожартував, що американський президент іноді ставиться до нього «як до сина».

"Може, тому що він старший. Може, хоче ставитися до мене як до сина і чекає від мене ставлення як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки", - сказав Зеленський.

Президент додав, що, ймовірно, був би "не найулюбленішим сином" Трампа.

Водночас він зазначив, що американському лідеру подобається спілкування з ним, хоча деякі його рішення чи заяви можуть не подобатися.

"Я президент і захищаю інтереси своєї країни", - підсумував Зеленський.

