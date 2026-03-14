Зеленський про переговори: ''ціла Санта-Барбара''

Наразі США і рф не можуть узгодити місце зустрічі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів щодо завершення війни поки не має узгоджених місця і часу через різні позиції США та росії.

Про це глава держави сказав журналістам після завершення візиту до Франції.

За словами Зеленського, переговорний процес ускладнився через ситуацію на Близькому Сході.

"Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході", – зазначив президент.

Він пояснив, що американська сторона заявила про готовність до зустрічі лише на території США через безпекову ситуацію.

Україна, за словами президента, погодилась на такий формат і готова відправити делегацію до Маямі або Вашингтон.

Водночас російська сторона відмовилась летіти до США та запропонувала провести переговори у Туреччині або Швейцарії, однак американці цей варіант не підтримали.

Президент наголосив, що Україна готова до зустрічі вже наступного тижня та розглядає різні майданчики — від США до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Раніше Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність прийняти тристоронні переговори між Україною, рф та США у Туреччині.