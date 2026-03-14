Зеленський про переговори: ''ціла Санта-Барбара''

14 березня 2026, 09:37
Зеленський про переговори: ''ціла Санта-Барбара''
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Наразі США і рф не можуть узгодити місце зустрічі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів щодо завершення війни поки не має узгоджених місця і часу через різні позиції США та росії.

Про це глава держави сказав журналістам після завершення візиту до Франції.

За словами Зеленського, переговорний процес ускладнився через ситуацію на Близькому Сході.

"Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході", – зазначив президент.

Він пояснив, що американська сторона заявила про готовність до зустрічі лише на території США через безпекову ситуацію.

Україна, за словами президента, погодилась на такий формат і готова відправити делегацію до Маямі або Вашингтон. 

Водночас російська сторона відмовилась летіти до США та запропонувала провести переговори у Туреччині або Швейцарії, однак американці цей варіант не підтримали.

Президент наголосив, що Україна готова до зустрічі вже наступного тижня та розглядає різні майданчики — від США до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Раніше Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність прийняти тристоронні переговори між Україною, рф та США у Туреччині.

 
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
