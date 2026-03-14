Орбан відповів Ющенку і звинуватив Україну в "шантажі"

14 березня 2026, 20:18
Фото: reuters.com
Він заявив, що Київ не має права диктувати умови Будапешту та повторив, що його країна не братиме участі у війні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на лист третього президента України Віктора Ющенка, у якому той закликав його "зупинитися і згадати, ким ти був". 

У своїй відповіді угорський прем’єр звинуватив Київ у "шантажі" та заявив, що Україна не має права диктувати умови Будапешту, йдеться соцмережі X (Twitter).

Угорський прем’єр назвав угорців "нацією борців за свободу", яка, за його словами, "безстрашно боролася за свою незалежність і продовжує цю традицію сьогодні". 

Водночас він заявив, що боротьба України за свободу "не дає права шантажувати нас або диктувати нам умови".

Орбан також закликав Ющенка передати чинному президенту України Володимир Зеленський, щоб той "не посягав на свободу угорців" і "не погрожував Угорщині".

Крім того, угорський прем’єр заявив, що "державний тероризм", за допомогою якого Зеленський нібито "підірвав німецький газопровід" Північний потік, "не спрацює проти Угорщини".

Водночас Орбан нагадав, що його країна прийняла українських біженців і відкривала школи з українською мовою навчання. Натомість, за його словами, Україна нібито не забезпечує подібних прав угорській громаді на Закарпатті.

"Ми й досі хочемо залишатися вашими друзями, але не братимемо участі у вашій війні. Тому прошу прийняти, що ми не надсилатимемо на вашу війну ні грошей, ні зброї, ні солдатів", - написав Орбан.

Він також назвав російсько-українську війну "братовбивчою» і висловив побажання, щоб вона «не завершилася фатальним ослабленням української держави".

Лист угорський прем’єр завершив словами - віддаляючись від вас, але щиро ваш - Віктор Орбан, додавши, що Ющенко "може розраховувати" на нього, якщо "якась іноземна держава погрожуватиме йому чи його родині".

 

