Угорці завершили перевірку "Дружби"

Місія повертається до Будапешта з попередніми результатами, попри обмежений доступ до труби.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорська «місія зі встановлення фактів», яка перебувала в Україні у зв’язку з пошкодженням нафтопроводу "Дружба", завершує роботу та повертається до Будапешта з певними результатами.

Про це Орбан повідомив на Facebook-сторінці.

За словами угорського прем’єра, він провів розмову з Габором Цепеком, який очолює місію. Частину цієї розмови Орбан оприлюднив у соцмережі.

Цепек зазначив, що ніч у Києві була складною через масштабну російську атаку на столицю та інші регіони України.

Коментуючи роботу місії, він заявив, що «вже є певні результати». За його словами, на момент розмови розпочиналася зустріч, організована українською компанією «Нафтогаз», на яку запросили представників дипломатичних місій.

"На зустрічі присутній і наш представник - посол Антал Хайзер", - сказав Цепек.

Він додав, що до участі у зустрічі були допущені лише посли.

Зі свого боку Орбан заявив, що угорська сторона «ініціювала процес обговорення» ситуації.

"Ми запустили цей процес, а українська сторона не змогла одразу представити свою версію подій. Ми змусили українців рухатися", - сказав угорський прем’єр.

Цепек також зазначив, що місія залишає Київ із певними висновками, попри те, що її учасників не допустили безпосередньо до ділянки нафтопроводу.

"Після сьогоднішніх експертних консультацій ми знатимемо значно більше про стан труби", - додав він.

У середу, 11 березня, угорська делегація вирушила до України перевіряти "Дружбу".