Угорці завершили перевірку "Дружби"

14 березня 2026, 20:51
Угорці завершили перевірку
Фото: transkarpatia.net
Місія повертається до Будапешта з попередніми результатами, попри обмежений доступ до труби.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорська «місія зі встановлення фактів», яка перебувала в Україні у зв’язку з пошкодженням нафтопроводу "Дружба", завершує роботу та повертається до Будапешта з певними результатами.

Про це Орбан повідомив на Facebook-сторінці.

За словами угорського прем’єра, він провів розмову з Габором Цепеком, який очолює місію. Частину цієї розмови Орбан оприлюднив у соцмережі.

Цепек зазначив, що ніч у Києві була складною через масштабну російську атаку на столицю та інші регіони України.

Коментуючи роботу місії, він заявив, що «вже є певні результати». За його словами, на момент розмови розпочиналася зустріч, організована українською компанією «Нафтогаз», на яку запросили представників дипломатичних місій.

"На зустрічі присутній і наш представник - посол Антал Хайзер", - сказав Цепек.

Він додав, що до участі у зустрічі були допущені лише посли.

Зі свого боку Орбан заявив, що угорська сторона «ініціювала процес обговорення» ситуації.

"Ми запустили цей процес, а українська сторона не змогла одразу представити свою версію подій. Ми змусили українців рухатися", - сказав угорський прем’єр.

Цепек також зазначив, що місія залишає Київ із певними висновками, попри те, що її учасників не допустили безпосередньо до ділянки нафтопроводу.

"Після сьогоднішніх експертних консультацій ми знатимемо значно більше про стан труби", - додав він.

У середу, 11 березня, угорська делегація вирушила до України перевіряти "Дружбу".

 
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
