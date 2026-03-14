Угорщина "не стане колонією України" – Орбан

Прем’єр зробив різку заяву через суперечку щодо нафти.

Прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан заявив, що його країна «не стане українською колонією» на тлі суперечки з Україна щодо постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці.

За словами Орбана, Україна нібито вже 19-й день не відновлює транзит нафти, який є важливим для Угорщини та Словаччина. Він також стверджує, що угорські експерти перебувають у Києві, але їх не допускають до перевірки стану трубопроводу.

Прем’єр Угорщини додав, що світ переживає енергетичну кризу, пов’язану з конфліктом на Близькому Сході, і заявив, що дешевша російська нафта могла б допомогти стабілізувати ринок. Водночас він розкритикував політику Європейська комісія щодо обмежень на російські енергоносії.

Орбан також закликав угорців долучитися до запланованого на неділю «Маршу миру», під час якого, за його словами, вони можуть «надіслати сигнал» президенту України Володимир Зеленський.

"Угорщина не буде українською колонією, Зеленський не буде тут командувати", - заявив Орбан.

Раніше угорська делегація прибула до Києва, щоб з’ясувати ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба". У Міністерство закордонних справ України зазначили, що делегація не мала офіційного статусу чи запланованих зустрічей.

Днями Фіцо звернувся до Зеленського через "Дружбу".