Угорщина "не стане колонією України" – Орбан

14 березня 2026, 18:41
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем’єр зробив різку заяву через суперечку щодо нафти.

Прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан заявив, що його країна «не стане українською колонією» на тлі суперечки з Україна щодо постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці.

За словами Орбана, Україна нібито вже 19-й день не відновлює транзит нафти, який є важливим для Угорщини та Словаччина. Він також стверджує, що угорські експерти перебувають у Києві, але їх не допускають до перевірки стану трубопроводу.

Прем’єр Угорщини додав, що світ переживає енергетичну кризу, пов’язану з конфліктом на Близькому Сході, і заявив, що дешевша російська нафта могла б допомогти стабілізувати ринок. Водночас він розкритикував політику Європейська комісія щодо обмежень на російські енергоносії.

Орбан також закликав угорців долучитися до запланованого на неділю «Маршу миру», під час якого, за його словами, вони можуть «надіслати сигнал» президенту України Володимир Зеленський.

"Угорщина не буде українською колонією, Зеленський не буде тут командувати", - заявив Орбан.

Раніше угорська делегація прибула до Києва, щоб з’ясувати ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба". У Міністерство закордонних справ України зазначили, що делегація не мала офіційного статусу чи запланованих зустрічей.

Днями Фіцо звернувся до Зеленського через "Дружбу".

 

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
