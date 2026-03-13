Фіцо звернувся до Зеленського через "Дружбу"

Словаччина просить відновити транзит нафти через Україну.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо надіслав лист президенту Україна Володимир Зеленський із проханням відновити транзит нафти через нафтопровід ''Дружба'' до Словаччини.

У зверненні Фіцо заявив, що припинення транзиту через українську територію створює для країни значні економічні втрати та логістичні проблеми.

Словацький прем'єр наголосив, що Братислава має виняток із санкцій Європейського Союзу, який дозволяє продовжувати імпорт російської нафти. За його словами, влада Словаччини не має підтверджень пошкодження нафтопроводу, яке Україна називає причиною зупинки транзиту.

Фіцо також запропонував, у разі технічних проблем, допустити інспекційну групу Європейської комісії для оцінки стану трубопроводу.

У листі він додав, що Словаччина після початку повномасштабної війни прийняла понад 180 тисяч українських біженців і підтримує європейські прагнення України, але закликав уникати односторонніх рішень, які можуть зашкодити словацьким інтересам.