Україна відкриє експорт зброї – Зеленський

Україна вже погодила всі деталі щодо експорту озброєння на рівні державних інституцій.

"Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій", – заявив глава держави.

Так, Київ запропонував партнерам, які допомагають Україні, окремий формат співпраці Drone Deals — спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення експертизи та технологічного обміну.

Координувати експортні процеси буде РНБО України. Рада нацбезпеки також контролюватиме, щоб на експорт відправлялась лише надлишкова продукція після забезпечення потреб Сил оборони. Обсяги потреб український військових визначатимуть Міністерство оборони України та Генеральний штаб.

За словами президента, зараз профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%.

Окремо Міністерство закордонних справ України має визначити перелік країн, до яких експорт зброї буде заборонений через співпрацю таких держав з рф.