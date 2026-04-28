Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Петер Мадяр пропонує Зеленському зустрітися

28 квітня 2026, 20:53
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустрітися
джерело facebook Péter Magyar
Символічним місцем для перших переговорів політик обрав місто Берегове на Закарпатті.
Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр ініціює зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
 
Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з мером Берегового Золтаном Баб’яком.
 
За словами Петера Мадяра, головною темою його розмови з мером Баб’яком було становище угорської меншини в Україні. Політик переконаний, що перезапуск відносин між країнами відповідає інтересам закарпатських угорців.
 
"На основі цього я ініціюю зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня, символічно – у Береговому", – написав Петер Мадяр.
 
Петер Мадяр наголосив, що Україна має завершити "десятиліття законодавчих обмежень" для етнічних угорців. Він закликав відновити всі їхні культурні, мовні та освітні права.
 
"Настав час Україні зняти обмеження прав, які існують більше десятиліття, а Закарпатським угорцям повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі права та знову стати рівними та шанованими громадянами України. Ось так і ми можемо допомогти, щоби якомога більше угорців із закарпатців повернулися на батьківщину після закінчення війни", – зауважив Петер Мадяр.
 
Мадяр також підкреслив: якщо ці питання вдасться вирішити, Будапешт готовий відкрити принципово новий етап у двосторонніх відносинах.
 
"Якщо ми зможемо розібратися з цими питаннями, то ми точно зможемо відкрити новий розділ у двосторонніх відносинах України та Угорщини", – додав Мадяр.
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється