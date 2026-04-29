Посолка США в Україні Девіс йде у відставку

Посолка США в Україні йде у відставку через розбіжності з Дональдом Трампом. Джулі Девіс розчарована відсутністю підтримки України з боку США.

Про це пише Financial Times, з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, посол США в Україні залишить Київ найближчими тижнями.

Джулі Девіс була тимчасовою повіреною у справах США в Україні з травня 2025 року. Її попередниця Бріджит Брінк пішла у відставку з аналогічних причин у квітні минулого року.

Як пише видання, десятки посольств США по всьому світу не мають посла, затвердженого Сенатом, зокрема на більшій частині Близького Сходу та в Україні.

Девіс провела тридцять років в Державному департаменті, зокрема у Східній Європі. До призначення в Київ та на Кіпр у 2020 році вона стала першим послом США в білорусі з 2008 року.