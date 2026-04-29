29 квітня 2026, 08:07
Посолка США в Україні Девіс йде у відставку
Фото: ОПУ
Джулі Девіс розчарована відсутністю підтримки України Дональдом Трампом.
Посолка США в Україні йде у відставку через розбіжності з Дональдом Трампом. Джулі Девіс розчарована відсутністю підтримки України з боку США.
 
 Про це пише Financial Times, з посиланням на обізнані джерела.
 
За даними видання, посол США в Україні залишить Київ найближчими тижнями.
 
Джулі Девіс була тимчасовою повіреною у справах США в Україні з травня 2025 року. Її попередниця Бріджит Брінк пішла у відставку з аналогічних причин у квітні минулого року.
 
Як пише видання, десятки посольств США по всьому світу не мають посла, затвердженого Сенатом, зокрема на більшій частині Близького Сходу та в Україні.
 
 Девіс провела тридцять років в Державному департаменті, зокрема у Східній Європі. До призначення в Київ та на Кіпр у 2020 році вона стала першим послом США в білорусі з 2008 року.
