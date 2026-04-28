Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні

28 квітня 2026, 21:33
Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Фото: www.ekathimerini.com
Варшава хоче перевірити ефективність своїх розробок у реальних умовах війни в Україні.
Польща планує випробовувати власну військову техніку, зокрема безпілотники та системи протидії дронам, безпосередньо на українському фронті.
 
Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише PAP.
 
Варшава має намір використовувати бойовий досвід України для перевірки ефективності своїх розробок у реальних умовах війни. За словами Томчика, це дозволить швидше доопрацьовувати техніку та адаптувати її до сучасних загроз.
 
Йдеться насамперед про дрони та засоби боротьби з ними – основні напрямки, які відіграли ключову роль у сучасних конфліктах. Ще одним важливим напрямком роботи стане активний обмін технологіями та зміцнення промислового потенціалу України та Польщі.
 
Як приклад ефективної співпраці з Україною Томчик навів компанію WB Electronics і зазначив, що Польща має намір значно розширити масштаби спільної діяльності для створення технологічної переваги.
 
Таким чином, Україна фактично стає майданчиком для випробувань нових польських військових технологій, що має прискорити розвиток оборонної промисловості країни.

 

війна в УкраїніПольщаросія окупанти

Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
