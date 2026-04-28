Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні

Варшава хоче перевірити ефективність своїх розробок у реальних умовах війни в Україні.

Польща планує випробовувати власну військову техніку, зокрема безпілотники та системи протидії дронам, безпосередньо на українському фронті.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише PAP.

Варшава має намір використовувати бойовий досвід України для перевірки ефективності своїх розробок у реальних умовах війни. За словами Томчика, це дозволить швидше доопрацьовувати техніку та адаптувати її до сучасних загроз.

Йдеться насамперед про дрони та засоби боротьби з ними – основні напрямки, які відіграли ключову роль у сучасних конфліктах. Ще одним важливим напрямком роботи стане активний обмін технологіями та зміцнення промислового потенціалу України та Польщі.