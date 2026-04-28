28 квітня 2026, 19:10
Вперше з початку війни в Ірані через Ормузьку протоку пройшов танкер з газом
Фото з відкритих джерел
Судна після початку війни на Близькому сході часто вимикають транспондери під час проходження Ормузької протоки.
Вперше від початку війни в Ірані через Ормузьку протоку пройшов танкер зі скрапленим газом.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За даними систем відстеження суден, танкер "Мубараз", який на початку березня завантажився на об’єкті компанії Abu Dhabi National Oil Co. в Об’єднаних Арабських Еміратах, зараз проходить повз південну частину Індії. 
 
Дані свідчать, що танкер перебував у Перській затоці, але 31 березня перестав надсилати сигнал, а 27 квітня знову з'явився на захід від Індії. Наразі танкер прямує до Китаю і планує прибути до 15 травня.  Видання зазначає, що судна після початку війни на Близькому сході часто вимикають транспондери під час проходження Ормузької протоки, щоб уникнути виявлення, а дані про судна також можуть бути змінені. 
 
"Можливий прохід судна через Ормузьку протоку може породити надії на збільшення експорту СПГ з регіону. Інші судна в затоці, судячи з усього, залишаються на місці. Кілька суден, що перевозили катарський скраплений природний газ, наблизилися до протоки, але розвернулися", – зазначає видання.
 
Водночас, за даними системи відстеження суден, на початку квітня порожній танкер-газовоз виходив з Ормузької протоки, однак немає підтверджених даних про транзит через протоку танкерів, завантажених паливом. Журналісти нагадують, що до війни на Близькому Сході щодня через Ормуз проходило приблизно три завантажені танкери з СПГ. 

 

війна Іран Ормузька протока

Останні матеріали

Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
Більше публікацій

