Вперше з початку війни в Ірані через Ормузьку протоку пройшов танкер з газом

Судна після початку війни на Близькому сході часто вимикають транспондери під час проходження Ормузької протоки.

Вперше від початку війни в Ірані через Ормузьку протоку пройшов танкер зі скрапленим газом.

За даними систем відстеження суден, танкер "Мубараз", який на початку березня завантажився на об’єкті компанії Abu Dhabi National Oil Co. в Об’єднаних Арабських Еміратах, зараз проходить повз південну частину Індії.

Дані свідчать, що танкер перебував у Перській затоці, але 31 березня перестав надсилати сигнал, а 27 квітня знову з'явився на захід від Індії. Наразі танкер прямує до Китаю і планує прибути до 15 травня. Видання зазначає, що судна після початку війни на Близькому сході часто вимикають транспондери під час проходження Ормузької протоки, щоб уникнути виявлення, а дані про судна також можуть бути змінені.