Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна з’ясовує деталі російської "тиші" – Зеленський

30 квітня 2026, 11:01
Україна з’ясовує деталі російської
Фото: Андрій Попіль
Йдеться про коротке припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський доручив українській делегації уточнити у представників США деталі російської пропозиції щодо так званої короткострокової "тиші".

Про це він написав у Telegram-каналі.

"З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в москві чи про щось більше", – зазначив Зеленський.

Ввечері середи путін у телефонній розмові з Трампом запропонував оголосити перемир’я на "період Дня перемоги"

За словами Ушакова, Трамп також сказав путіну, що угода для досягнення мирної домовленості вже близька. У Білому домі телефонну розмову двох президентів поки що не підтвердили.

 
РосіявійнаУкраїнаперемир'я

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється