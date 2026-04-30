Україна з’ясовує деталі російської "тиші" – Зеленський

Йдеться про коротке припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський доручив українській делегації уточнити у представників США деталі російської пропозиції щодо так званої короткострокової "тиші".

Про це він написав у Telegram-каналі.

"З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в москві чи про щось більше", – зазначив Зеленський.

Ввечері середи путін у телефонній розмові з Трампом запропонував оголосити перемир’я на "період Дня перемоги".

За словами Ушакова, Трамп також сказав путіну, що угода для досягнення мирної домовленості вже близька. У Білому домі телефонну розмову двох президентів поки що не підтвердили.