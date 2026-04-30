Європарламент підтримав механізм репарацій для України
Сьогодні, 30 квітня, Європейський парламент схвалив приєднання Євросоюзу до міжнародної комісії, яка розглядатиме претензії щодо відшкодування збитків Україні за війну росії.
Про це повідомили депутати у Страсбурзі.
Рішення підтримали 465 євродепутатів, проти виступили 57, ще 47 утримались.
Йдеться про Міжнародну комісію з розгляду претензій – один із ключових елементів механізму притягнення РФ до відповідальності та виплати репарацій Україні й постраждалим громадянам.
Остаточне рішення щодо приєднання ЄС має ухвалити Рада ЄС – очікується, що це станеться на початку травня.
Нагадаємо, у 2023 році під егідою Ради Європи створили Реєстр збитків для України, який став першим етапом формування міжнародного компенсаційного механізму.
В кінці 2025 року ЄС і понад 30 країн підписали угоду про створення відповідної комісії.