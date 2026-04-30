росія готує атаки на системи водопостачання

30 квітня 2026, 17:05
росія готує атаки на системи водопостачання
Фото: ua.krymr.com
Уряд закликав українців зробити запаси води.

Україна готує комплексний захист систем водопостачання по всій території країни через загрозу цілеспрямованих атак з боку росії на критичну інфраструктуру.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За словами посадовця, уряд уже затвердив відповідні плани стійкості, які охоплюють не окремі області, а всю державу. Основними напрямками роботи є фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення водоканалів і насосних станцій резервним живленням.

Також влада зосереджена на розвитку розподіленої генерації та створенні альтернативних схем водопостачання. Олексій Кулеба наголосив, що питання води є базовою безпекою, оскільки жити в режимі обмежень без водопостачання значно складніше, ніж без електроенергії.
 
Віцепрем’єр-міністр закликав українців бути готовими до можливих ударів ворога. Зокрема, громадянам рекомендують завжди мати вдома базовий запас води та критично ставитися до інформації, щоб не стати жертвою російської пропаганди.
 
"Ми готуємо систему так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася", – підкреслив Кулеба, додавши, що спрогнозувати точний час або цілі майбутніх атак неможливо.
