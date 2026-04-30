Мир в Україні став заручником війни в Ірані – Зеленський

Переговори щодо припинення війни в Україні опинилися в підвішеному стані через конфлікт довкола Ірану, який перетягнув на себе увагу США та решти світу.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Київ не отримував жодних нових сигналів щодо можливого поновлення переговорів ані від росії, ані від США. Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер також досі ще розглядають можливість свого візиту до Києва, заявив Зеленський.

"Я думаю, що все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході", – вважає український президент.

Зеленський також повідомив, що не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо тимчасового припинення вогню на 9 травня, яке Трамп і путін начебто обговорили телефоном. Він сказав, що доручив дипломатам звернутися до США для отримання деталей. Український президент зауважив, що Україна вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня. До того ж, за його словами, залишається незрозумілим, які терміни має на увазі путін для припинення вогню. "Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновили атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку рф", – сказав Зеленський. Він наголосив, що підтримує ініціативи щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільне населення та сприяти обміну полоненими.

"Ми завжди позитивно реагуємо на справжні пропозиції щодо припинення вогню з росією, якщо такі існують", – сказав він.