Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мир в Україні став заручником війни в Ірані – Зеленський

30 квітня 2026, 18:11
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Київ не отримував жодних нових сигналів щодо можливого поновлення переговорів ані від росії, ані від США.
Переговори щодо припинення війни в Україні опинилися в підвішеному стані через конфлікт довкола Ірану, який перетягнув на себе увагу США та решти світу.
 
Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський.
 
За його словами, Київ не отримував жодних нових сигналів щодо можливого поновлення переговорів ані від росії, ані від США. Американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер також досі ще розглядають можливість свого візиту до Києва, заявив Зеленський.
 
"Я думаю, що все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході", – вважає український президент.
 
Зеленський також повідомив, що не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо тимчасового припинення вогню на 9 травня, яке Трамп і путін начебто обговорили телефоном. Він сказав, що доручив дипломатам звернутися до США для отримання деталей. Український президент зауважив, що Україна вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні 8 травня. До того ж, за його словами, залишається незрозумілим, які терміни має на увазі путін для припинення вогню.
 
"Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновили атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку рф",  – сказав Зеленський.
 
Він наголосив, що підтримує ініціативи щодо припинення вогню, які допомагають захистити цивільне населення та сприяти обміну полоненими.
 

"Ми завжди позитивно реагуємо на справжні пропозиції щодо припинення вогню з росією, якщо такі існують", – сказав він.

війна в Україні

Останні матеріали

У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється