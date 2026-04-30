Українського виробника дронів попросили розблокувати шлях Ормузькою протокою

Українська компанія-виробник дронів TAF Industries заявила, що отримала запит від одного із судновласників на допомогу в проведенні його судна Ормузькою протокою, яку досі блокує Іран.

Про це засновник компанії Олександр Яковенко розповів BBC Україна.

За його словами, йдеться про військовий консалтинг (military consulting), а не про експорт дронів. Для цього декілька українських фахівців мають бути присутні на кораблі під час проходження протоки й мати власні засоби для захисту, наприклад дрони-перехоплювачі проти іранських "шахедів".

Однак, каже Яковенко, нині це прохання є "лише запитом", адже для надання послуги військового консалтингу українська компанія має отримати дозвіл від держави, зокрема Державної служби експортного контролю (ДСЕК) та Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.