Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian

Британська газета The Guardian пише про болючий для москви момент: у Малі – країні, де російська військова присутність найглибша на всьому африканському континенті, – повстанці за лічені дні провели один із найефективніших наступів за роки і змусили російський "Африканський корпус" відійти зі стратегічного міста Кідаля, а сам міністр оборони країни загинув у теракті смертника. Видання звертає увагу, що саме на Малі москва намагалася відпрацювати свою африканську модель – безпекова підтримка й політичне прикриття в обмін на доступ до природних ресурсів, і саме там тепер видно межі її впливу. Події в Малі стали ширшим сигналом для всього Сахелю: африканські хунти, які робили ставку на росію після виходу французьких і американських військ, тепер змушені запитувати себе, чи справді москва здатна запропонувати їм таке розв'язання повстанських загроз, на яке вони розраховують.

російська підтримка правлячої хунти не завадила повстанцям завдати останніми днями відчутних ударів, пише британська The Guardian.

Коли минулого літа лідер малійської військової хунти Асімі Гоїта сів за стіл із путіним у кремлі, зазначає видання, це символізувало вирішальний вплив москви на Малі за рахунок Заходу.

Поки тривала їхня розмова, за словами The Guardian, приблизно за 5 600 кілометрів на південь близько 2 000 російських військовослужбовців підпирали режим у цій пустельній країні, що не має виходу до моря. Це була частина ширшої боротьби москви за вплив у регіоні Сахелю.

Але, наголошує The Guardian, за останні кілька днів хвиля скоординованих, раптових атак з боку джихадистських бойовиків та сепаратистського угруповання оголила межі досяжності москви та її військової потуги в цій зубожілій західноафриканській державі.

Як зазначає видання, за вихідні повстанці провели один із найефективніших своїх наступів за багато років проти влади, яку підтримує росія. Бої тривали й у понеділок, а повна картина досі лишалася неясною. Поки що повстанці здобули щонайменше одну велику перемогу. російський "Африканський корпус" – наступник угруповання Ваґнера – повідомив у понеділок, що відійшов із Кідаля, стратегічно важливого міста на півночі країни.

"Ця криза, безперечно, підриває довіру до російських інтервенцій у регіоні", – вважає Ібрагім Яхая Ібрагім із аналітичного центру International Crisis Group.

Східні сусіди Малі, Буркіна-Фасо й Нігер, вислали французькі й американські війська після переворотів 2022-го та 2023 років відповідно. Вони теж звернулися до москви, і три країни сформували проросійський блок у самому серці Сахелю.

Але, зауважує The Guardian, саме в Малі присутність росії найглибша. "Тепер постає запитання – чи здатні росіяни запропонувати африканським країнам, які зіткнулися з повстаннями, те розв'язання, на яке ті розраховують", – риторично запитує Ібрагім.

"Африканський корпус" визнав певні втрати в боях, зазначивши, що евакуював своїх поранених і важку техніку. Тим часом, наближені до міністерства оборони військові блогери писали, що неподалік міста Гао було збито російський гелікоптер, а всі, хто перебував на борту, загинули.

За словами британського видання, втрати сягнули й найвищих рівнів малійського уряду. Хунта пізно ввечері в неділю підтвердила, що Садіо Камара – міністр оборони Малі й один із ключових архітекторів партнерства з росією – помер від поранень, отриманих під час теракту смертника на його резиденцію.

Коли у 2021 році військові Малі захопили владу, саме Камара був рушієм стрімкої зміни союзницьких орієнтацій країни, зазначив Ібрагім. Хунта вислала Францію, яка тримала війська в країні ще з часів інтервенції 2013 року проти туарезьких та ісламістських бойовиків, і обрала росію за свого головного політичного й військового покровителя.

Відтоді москва намагається повторити в Малі модель, яку вона вже застосовувала в інших країнах Африки: пропонувати безпекову підтримку й політичне прикриття в обмін на доступ до багатих природних ресурсів.

Спершу хунта звернулася до групи Ваґнера – горезвісної напіввоєнізованої мережі, яку підтримувала росія і яку очолював покійний Євгеній Пригожин. Близько 1 000 найманців прибули наприкінці 2021 року й допомогли здобути низку перемог на полі бою.

У листопаді 2023 року підтримувані Ваґнером малійські сили відбили Кідаль – твердиню туарегів, яка перебувала в руках повстанців понад десять років. Але доля Ваґнера змінилася після провального маршу Пригожина на москву і його загадкової загибелі в авіакатастрофі через два місяці, коли кремль почав підпорядковувати собі його імперію найманців.

Діяльність Ваґнера згорнули, а його бійців у Малі поглинув "Африканський корпус" – нова структура під безпосереднім командуванням російського міністерства оборони. За словами аналітиків і колишніх учасників, переформатованим російським силам не вдається досягти такої військової ефективності й політичного впливу, як у Ваґнера: найбоєздатніші підрозділи або воюють в Україні, або вже там полягли.

Як розповідає The Guardian, "Африканський корпус" уперше зіткнувся з серйозними проблемами влітку 2024 року, коли в Малі повстанці влаштували засідку та вбили до 50 російських солдатів – це вважають найкривавішим окремим інцидентом для росії на континенті.

"Африканський корпус" навіть близько не такий ефективний, як його попередник, – каже колишній командир Ваґнера Марат Габідуллін, який досі підтримує контакти з членами нового формування. – Моральний дух низький, командири часто некваліфіковані, а солдати погано навчені".

The Guardian зауважує, що втрата Кідаля тепер означає різке погіршення становища росії в Малі. Зокрема Ібрагім зазначив: "Втратити Кідаль після того, як його щойно відбили, – це для росіян великий символічний удар". Але, додав він, без російської підтримки втрати хунти, ймовірно, були б значно більшими. "Для військового режиму було б куди катастрофічніше, якби росіяни не стояли у великих містах", – пояснив він.

москва поки що тримається обережного тону. Міністерство закордонних справ оприлюднило коротку заяву із засудженням атак, але не повідомило подробиць про роль росії в боях. Натомість, зауважує британське видання, державні ЗМІ та прокремлівські Telegram-канали поспішили підкреслити участь москви, приписуючи російським силам успіх у стримуванні повстанців.

російська газета "Комерсант" написала, що здебільшого завдяки бійцям "Африканського корпусу" російських збройних сил, дислокованим у Малі, більшість атак було відбито.

Джерело: The Guardian