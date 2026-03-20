"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian

Британська газета The Guardian написала про рідкісний випадок незвично гострої критики путіна з боку одного з найвідданіших послідовників і блогерів кремлівського режиму. Той звинуватив путіна у веденні провальної війни, яка призвела до мільйонів жертв, тоді як росіяни здобули сміховинно малі території, й водночас зруйновали економіку країни. Втім, деякі російські телеграмканали повідомили, що після цілого дня критики на адресу путіна Іллю Ремесла вже запроторили до психіатричної лікарні в Санкт-Петербурзі. Ось так – усі революціонери мають бути "схибленими" на росії.

Ілля Ремесло надіслав своїм 90 тисячам підписників у Telegram допис під заголовком "П'ять причин, чому я перестав підтримувати путіна", пише британська газета The Guardian.

Як зазначає видання, протягом багатьох років Ілля Ремесло був надійним прокремлівським блогером, який переслідував критиків режиму та паплюжив незалежних журналістів, блогерів і опозиційних політиків. А потім 42-річний юрист раптово виступив проти найвпливовішої людини в країні. Пізно ввечері у вівторок Ремесло опублікував для своїх 90 тисяч підписників у Telegram маніфест під заголовком: "П'ять причин, чому я перестав підтримувати путіна".

У ньому він звинуватив нелегітимного російського президента у веденні "провальної війни" в Україні, яка призвела до мільйонів жертв і зруйнувала економіку, а також заявив, що понад два десятиліття перебування путіна при владі ілюструють, як "абсолютна влада розбещує", закликавши його піти у відставку.

The Guardian наголошує, що цей допис шокував російський онлайн-простір, породивши нерозуміння того, як настільки відданий блогер міг так раптово змінити позицію, і чи був цей розворот щирим.

Посиливши свої попередні критичні заяви, він сказав The Guardian зі своєї квартири в Санкт-Петербурзі: "путін має піти у відставку і постати перед судом як воєнний злочинець. Його персоналізована, корумпована система приречена на крах, як ми бачимо зараз на прикладі війни в Україні та в інших сферах. Армія не просувається в Україні, і війна нікуди не веде. Втрати величезні. Ми воюємо за крихітні території, які в підсумку нічого не дадуть росії".

Далі, як зазначає видання, він розкритикував авторитарне правління путіна, стан економіки та недавній курс Москви на обмеження доступу до інтернету. "Ця людина [путін] знищила все, до чого могла дотягнутися. Країна буквально розвалюється", – заявив Ремесло.

Хоча представники російської провоєнної спільноти, відомі як "Z-блогери", час від часу критикували військове керівництво країни, дуже мало хто відкрито ставив під сумнів путіна або ширше обґрунтування вторгнення. Тому різка й всеосяжна тирада Ремесла стала незвичним порушенням усталених табу, як зазначив дослідник провоєнного руху Іван Філіппов. "Це справді безпрецедентно, – заявив він. – Я намагаюся зрозуміти, як це пояснити".

Ремесло, колишній член Громадської палати росії, підконтрольного кремлю дорадчого органу, давно був відомий як поплічник режиму, який використовував свою юридичну підготовку, щоб переслідувати й публічно таврувати критиків влади в судах і в інтернеті. Значна частина його роботи зосереджувалася на кампаніях проти покійного опозиційного лідера Олексія Навального: він з'являвся в судах по всій країні, даючи свідчення проти нього.

Розворот Ремесла на 180 градусів негайно викликав хвилю спекуляцій. Дехто спочатку припустив, що його акаунт могли зламати, – цю теорію швидко відкинули після того, як Ремесло опублікував відео, в якому повторив свої твердження. Інші вважали, що це може бути формою кремлівських політичних чорних технологій – інсценованою провокацією, покликаною виявити тих, хто міг би його підтримати.

Можливо, у Ремесла стався "психічний зрив", пояснив Філіппов.

Ремесло стверджував, що "нічого з цього не є постановкою. Я просто кажу правду", і заперечив, що діяв за чиєюсь вказівкою, додавши: "Люди справді переоцінюють нинішню владу. Вони б не вигадали такого плану".

На запитання, чому він вирішив заговорити саме тепер, Ремесло відповів, що це рішення визрівало поступово, поки він не відчув, що більше не може мовчати. "путін більше не "один із нас", – заявив він. "Це людина, чиї інтереси цілком чужі і росії, і особисто мені. Я дійшов висновку, що критикувати його і можливо, і необхідно, бо інакше все це не припиниться і нічим добрим не закінчиться", – пояснив він, додавши, що багато інших людей у цій спільноті "думали так само".

Ремесло розповів виданню, що від самого ранку йому надходили панічні дзвінки від контактів у силових структурах із вимогою видалити дописи, що, за його словами, свідчить про паніку всередині системи.

Як зауважує The Guardian, російська опозиція в середу виглядала спантеличеною. Леонід Волков, близький соратник Навального і одна з давніх мішеней Ремесла, сказав, що спочатку підозрював, що цей епізод був постановкою, але згодом змінив думку, заявивши, що висловлювання зайшли набагато далі за все те, що кремль міг би санкціонувати або організувати.

"Він написав і сказав речі, яких просто не можна говорити. За значно менше людей саджають до в'язниці... Це відкриває дуже небезпечну скриньку Пандори. Це переходить усі червоні лінії", – зазначив Волков.

"Утім, важко повірити, що це був акт особистої мужності чи власної ініціативи", – додав він.

Виступ Ремесла припав на політично чутливий для Москви момент, яка останнім часом зазнала критики навіть від своїх найзатятіших прихильників через масові відключення мобільного інтернету та перебої в роботі Telegram. Нещодавні опитування також свідчать про зростання втоми від війни: рекордна кількість росіян заявляє, що хотіла б її завершення, на тлі посилення економічного тиску.

Попри це, зауважує The Guardian, західні розвідувальні оцінки та експерти загалом вважають систему влади путіна стійкою, позначеною згуртованістю еліт і жорстким контролем над суспільством.

Ремесло заявив, що не має ілюзій щодо того, що за його висловлювання йому може загрожувати переслідування. російська влада раніше безжально розправлялася з внутрішніми викликами, навіть коли йшлося про помітних націоналістів. Вона винесла тривалий тюремний вирок Ігорю Гіркіну, колишньому командиру сепаратистів і відвертому критику путіна, та зачистила його союзників. Також вважається, що Москва стояла за смертю Євгена Пригожина, ватажка найманців, який підняв короткочасний заколот проти влади, а згодом загинув, коли його літак зазнав аварії за нез'ясованих обставин.

"Я готовий до будь-якого суду наді мною, – запевнив Ремесло. – Настав час якось розірвати це порочне коло і заговорити. Я несу певну відповідальність як людина, яка довгий час підтримувала цей режим і допомагала йому вижити".

Джерело: The Guardian