Подробиці про спроби росії звільнити Гораціу Потру, затриманого в Дубаї за звинуваченням у змові з метою "силового повалення конституційного ладу" в Румунії, повідомляє британська газета The Guardian. Операцією з порятунку Потру керують оперативники пов’язані з МЗС рф і спецслужбами. Ці події, як наголошує видання, виявляють глибокі зв'язки найманця з Москвою: від зустрічей з російським послом до підозр у фінансуванні кампанії Джорджеску, чия несподівана перемога на виборах була анульована через втручання росії.

Особи, наближені до Кремля, роблять останню спробу, щоб зірвати екстрадицію з Дубая румунсько-французького найманця, якого розшукують у Румунії за підготовку державного перевороту, пише британська The Guardian.

Колишнього легіонера Французького іноземного легіону Гораціу Потра затримали в аеропорту Дубая 24 вересня разом із сином і племінником, коли вони готувалися сісти на рейс до Москви. Румунські слідчі звинуватили цих чоловіків у змові з союзником Потри, ультраправим політиком Каліном Джорджеску, з метою "повалення конституційного ладу".

Як зазначає The Guardian, румунські посадовці підтвердили арешт Потри в Дубаї і заявили, що співпрацюють з владою ОАЕ над його екстрадицією для судового розгляду в Румунії. А генеральний прокурор країни в інтерв'ю місцевим ЗМІ заявив, що Потра, ймовірно, намагається отримати притулок у росії.

Спробу заблокувати його екстрадицію очолюють голова російського товариства Близького Сходу (структура з тісними зв’язками з МЗС рф) Ігор Співак та російський проксі молдовського походження Олександр Калінін, який втік до Москви та вербує молдован для участі у війні на боці російських військ в Україні.

"Ми зараз намагаємося зупинити екстрадицію Потри, – розповів Співак у телефонному інтерв’ю виданню в понеділок. – У нас великий досвід, і багато людей працюють над тим, щоб його звільнити". Він додав, що найняв "групу наших дуже авторитетних адвокатів" в ОАЕ, які добиваються звільнення Потри, і що він сам планує поїхати до Дубая.

Як зазначає The Guardian, на початку цього місяця Потра через своїх адвокатів намагався скасувати ордер на арешт у Румунії, але суддя відхилив клопотання.

На думку британського видання, ці події проливають нове світло на зв'язки Потри з Москвою.

Потра служив у Французькому іноземному легіоні, а потім працював охоронцем лідерів, зокрема еміра Катару. Пізніше він заснував низку приватних військових компаній, відправляючи своїх людей у конфлікти в Центральноафриканській Республіці та Демократичній Республіці Конго. Його кар’єру та зовнішність порівнювали з кар’єрою покійного російського ватажка найманців Євгена Пригожина.

За даними The Guardian, близько 300 бійців Потри були захоплені в січні в Конго парамілітарною групою М23 під час боїв на боці урядових сил, після чого їх звільнили та репатріювали.

Нещодавно Потра потрапив у заголовки румунських ЗМІ як близький соратник ультранаціоналістичного проросійського політика Джорджеску.

The Guardian нагадує, що 63-річний Джорджеску, колишній інженер-еколог, у листопаді минулого року несподівано переміг у першому турі президентських виборів у Румунії. Безпрецедентним рішенням Конституційний суд скасував результат за кілька днів до запланованого другого туру після заяв про російське втручання.

На початку грудня Потру та близько двох десятків його соратників на короткий час затримали в Румунії: влада перехопила їх на шляху до Бухареста, де вони, за версією слідства, планували організувати насильницькі протести після анулювання результатів першого туру. Згодом під час обшуків у кількох його помешканнях слідчі виявили незаконну зброю та значні суми готівки.

Згідно з матеріалами справи, з якими ознайомилась The Guardian, Джорджеску зустрівся з Потрою та членами його групи на конярській фермі в грудні невдозі після скасування підсумків голосування, щоб спланувати силове захоплення влади.

Спочатку Джорджеску заперечував зустріч з Потрою, але змінив свою позицію після появи у румунській пресі спільних фото. Водночас він наполягає, що планів повстання не обговорювали.

Зі свого боку, Потра раніше заперечував будь-які зв'язки з росією, але, згідно з фотографіями, бронюваннями готелів та авіаквитками, долученими до справи прокуратури, він зустрічався з послом росії в Румунії Валерієм Кузьміним на урочистостях до Національного дня в російському посольстві та часто відвідував Москву.

Прокурори також долучили фото, на яких партнерка охоронця Джорджеску позує з чеченськими бойовиками і висловлює підтримку путіну в коментарях у соцмережах. Сам охоронець, який воював як найманець у Конго під керівництвом Потри, також був присутній на зустрічі з Джорджеску на конярській фермі в грудні.

Окремо Потрі інкримінують ухилення від сплати податків у Румунії за доходи, отримані в Африці від найманської діяльності, та незаконне фінансування кампанії Джорджеску – надання готівки та оплату щомісячної оренди розкішного лімузина для кандидата в президенти, що підтверджується текстовими повідомленнями та рахунками-фактурами в матеріалах справи прокуратури.

"Можемо зустрітися наприкінці наступного тижня, починаючи з п’ятниці по обіді, – написав Джорджеску Потрі в текстовому повідомленні у серпні 2024 року. – Вибори – 24 листопада. Будь ласка, мені потрібна підтримка до того часу".

Як зауважує The Guardian, ступінь прямої причетності Москви до цієї справи залишається неясною. Джерело, обізнане із ситуацією, повідомило, що російська влада "дала зелене світло" для втручання Співака та Калініна з метою домогтися звільнення Потри.

Хоча Співак стверджує, що займається справою Потри "з власної ініціативи", його російське близькосхідне товариство – офіційно неурядова організація, яка позиціонує себе як правозахисна група – тісно співпрацює з МЗС рф.

Співак часто організовував заходи спільно з російським МЗС, а нещодавно за підтримки міністерства провів у Москві художню виставку, на якій були представлені роботи Аїши Каддафі, доньки колишнього лідера Лівії.

"Міністерство, звісно, нас підтримує. Було б важко це заперечувати", розповів виданню Співак, додавши, що його організація складається з "багатьох колишніх співробітників МЗС і колишніх послів". Співак повідомив, що він долучився до цієї справи на прохання Калініна, колишнього голови проросійської партії Молдови, який втік з країни до росії і відтоді вербує молдован для участі у війні на боці рф проти України.

Як зауважує The Guardian, Калінін, якого позбавили громадянства Молдови і який має російський паспорт, перебуває під санкціями ЄС і США за діяльність, спрямовану на дестабілізацію Молдови як колаборанта Кремля. Він також обіцяв очолити групу бойовиків у поході на Кишинів, щоб повалити прозахідний уряд президентки Маї Санду.

Молдовський посадовець на умовах анонімності повідомив The Guardian, що Калінін є "російським агентом, ймовірно пов'язаним із їхніми спецслужбами".

Калінін не відповів на запит про коментар, але The Guardian бачила текстові повідомлення, в яких він обговорює спроби домогтися звільнення Потри з в'язниці.

Співак повідомив, що мав вилетіти до Дубая в середу, аби зустрітися з Потрою, але визнав, що їхня спроба зупинити екстрадицію, схоже, зазнає краху, додавши, що, на його думку, найманця можуть відправити назад до Румунії найближчим часом. "Ситуація складна", – сказав він.

Джерело: The Guardian