росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут

Колумніст Washington Post і старший науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут після недавнього візиту до України переконує американських читачів, що завдяки розвитку дронової галузі Україні не загрожує капітуляція перед росією. Окрім того, автор переконаний, що українці мають те, чого росіяни ніколи не зможуть повторити, – прагнення до свободи.

Коли Макс Бут вперше відвідав Київ у травні 2023 року, столиця України пережила тоді одну з наймасштабніших повітряних атак за всю війну: росія випустила 25 ракет і дев’ять дронів. Він чув вибухи за вікном свого готельного номера, коли українська протиповітряна оборона збивала всі ці цілі. Минулого тижня, під час його третього візиту до України воєнного часу, росія встановила ще один ганебний рекорд, випустивши 30 ракет і майже 1 000 "Шахедів" протягом 24 годин 23-24 березня, пише Макс Бут у Washington Post.

Різке зростання масштабів повітряних атак за останні три роки свідчить, як зауважує Бут, що агресивна війна росії не показує жодних ознак згасання. Але Україна, хоча й значно менша за росію, не відстає від агресора. Хоча один із дронів пошкодив історичний храм у Львові, українська протиповітряна оборона минулого тижня збила 95 відсотків "Шахедів", зокрема завдяки дешевим дронам-перехоплювачам, яких не виробляє жодна інша держава.

Макс Бут наголошує, що поки росія завдавала ударів по українських будинках, лікарнях і церквах, Україна спрямовувала далекобійні дрони по російських нафтових експортних терміналах на Балтійському морі, на відстані понад 1000 км. Ці зухвалі атаки скоротили експорт російської нафти на 40 відсотків і, відповідно, зменшили нафтові доходи, доступні для фінансування воєнної машини путіна. Це може частково нівелювати надприбутки, які росія отримає від війни з Іраном, що призвела до зростання цін на нафту та послаблення санкцій США.

Тим часом, зазначає колумніст, українські працівники активно відновлювали пошкодження, завдані енергетичній інфраструктурі взимку. Масовані російські ракетно-дронові атаки спричинили тривалі відключення електрики, води й опалення, тоді як температура опускалася нижче нуля. Усі, з ким автор спілкувався у Києві, згадували цю зиму як найважчу за весь час. Але весна вже настала, і електропостачання відновлено.

Він зауважує, що протягом тижня в Україні не пережив жодного блекауту, перебуваючи у складі делегації неприбуткової організації Renew Democracy Initiative, яка надала Україні майже 15 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. (Він входить до консультативної ради RDI.) Обидва міста, які делегація відвідала, – Київ і Харків – залишаються живими й людними, хоча Харків розташований усього за 20 миль від російського кордону і зазнав значних руйнувань.

Під час цієї поїздки, зазначає Бут, члени делегації зробили кілька цікавих спостережень щодо того, як цій винахідливій країні вдалося створити, ймовірно, найпотужнішу у світі армію дронів. Зеленський каже, що щомісяця 30 000-35 000 російських солдатів гинуть або дістають поранення, а це більше, ніж путін встигає набирати, і що 90% цих втрат завдають дрони. У лютому Україна фактично повернула більше території, ніж втратила, вперше з 2023 року. Цьому допомогло те, що Ілон Маск відключив російські сили від доступу до Starlink.

Як зауважує Макс Бут, дрони, які стримують варварських загарбників, і яких цього року Україна планує виготовити 7 мільйонів, виробляють у майстернях на кшталт тієї, яку він відвідав в непримітній будівлі в Києві, яку легко можна сплутати з житловим будинком чи офісом. В Україні дрони збирають вручну, тому що конструкції змінюються кожні кілька місяців на основі відгуків солдатів з передової, розповідає Макс Бут. Обидві сторони постійно впроваджують нововведення в безперервній боротьбі за перевагу на полі бою.

Працівники сидять на кріслах, призначених для комп’ютерних ігор, і працюють за білими верстаками, збираючи дрони. Деякі деталі, зокрема контролери польоту, двигуни й волоконно-оптичні кабелі, надходять із Китаю; у багатьох випадках їх виробляють ті самі заводи, що штампують комплектуючі для російських дронів. Інші деталі виготовляють українські субпідрядники, а ще частину друкують безпосередньо на місці на 3D-принтерах.

Лінійка продукції на цій секретній фабриці, яку відвідав Макс Бут, включає перехоплювачі для протиповітряної оборони, схожі на ракети з коміксів про Тентена; квадрокоптерні FPV-дрони-камікадзе; а також більші дрони, здатні скидати бомби або доставляти припаси. Деякими дронами керують через волоконно-оптичні кабелі, щоб обійти засоби радіоелектронного придушення, тоді як іншими керують через радіочастоти або інтернет-з’єднання Starlink.

Кожен дрон випробовують на місці, перш ніж запакувати й відправити. Якби ви не знали, що міститься на цих палетах, зауважує Бут, то могли б подумати, що це різдвяні іграшки, які вирушають до Walmart чи Target. Насправді ж це найсучасніші знаряддя війни.

За його словами, за кілька днів він побачив, як ці дрони застосовують, під час візиту до 429-ї окремої бригади безпілотних систем, відомої як бригада "Ахіллес". На полі біля Харкова військові продемонстрували, як вони використовують великий повітряний дрон Vampire або для доставки припасів українським солдатам, або для скидання бомб на російських солдатів. Вони також показали наземного робота Ardal – самохідну платформу на гусеничному ходу, яка може доставляти припаси на передову та евакуйовувати поранених солдатів.

34-річний колишній топменеджер, майор Юрій Федоренко є харизматичним командиром бригади. З бородою і сережкою, що звисає з лівого вуха, він, імовірно, не пройшов би перевірки у міністра оборони Піта Гегсета, який прискіпливо ставиться до стандартів зовнішнього вигляду, іронічно зауважує Бут. Але Федоренко удостоєний найвищої військової нагороди України – звання Героя України з орденом "Золота Зірка" за успіхи в знищенні російських загарбників. За системою балів, яку українська армія використовує для стимулювання результативності, досягнення бригади "Ахіллес" принесуть їй додаткове фінансування. Бригада повідомляє, що торік уразила майже 38 000 цілей. Цього року вона планує уразити 80 000.

Як зазначає Бут, Федоренко був лише одним із багатьох вражаючих людей, яких він зустрів під час цієї поїздки; серед них були керівники бізнесу, урядовці та громадські активісти. Колумніст переконаний, що Україна, з добре освіченим населенням, родючими землями та значними природними ресурсами, матиме світле майбутнє після завершення війни.

На жаль, зауважує він, ніхто не може сказати, коли це станеться. Один високопосадовець в Україні розповів йому, що путін, можливо, був близький до укладення угоди до того, як спалахнула війна з Іраном. Але Зеленський також використовує конфлікт на Близькому Сході у своїх інтересах. Він спрямовує українських фахівців з ППО до Перської затоки та укладає угоди з державами Затоки, які можуть забезпечити такий потрібний приплив капіталу в українську дронову галузь світового рівня.

Бут зауважує, що росія нарощує власне виробництво дронів, навіть експортує їх до Ірану, і залишається грізним супротивником. Але українці мають не такий уже й секретний козир, наголошує він, якого росіяни не можуть повторити: рішучість демократичної нації залишатися вільною.

"Після більш ніж чотирьох років війни більшість людей втомилися, – пояснював їм Роман Андрейко, генеральний директор медіакомпанії Lux Media. – Ми хочемо, щоб війна припинилася. Ми хочемо миру. Але ми не готові капітулювати". Макс Бут переконаний, що завдяки стрімкому розвитку дронової галузі, Україні не загрожує, що їй доведеться це зробити.

Джерело: Washington Post