Таємні зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова з керівництвом ФБР, як стверджує Washington Post, викликали серйозне занепокоєння серед західних дипломатів та українських союзників. Посадовці побоюються, що ці контакти можуть бути використані як канал тиску на Київ для прийняття невигідної мирної угоди з росією. Особливо тривожним є факт участі директора ФБР Каша Пателя, який раніше критикував допомогу Україні та був центральною фігурою першого імпічменту Трампа. Справжні мотиви цих зустрічей залишаються незрозумілими, що породжує спекуляції про можливий зв'язок із корупційним скандалом в Україні.

Директор ФБР Каш Патель і його заступник Ден Бонгіно зустрілися з головним переговірником Києва Рустемом Умєровим в рамках кампанії тиску США з метою припинення війни, пише газета Washington Post. За її словами, ці таємні зустрічі між головним переговірником України з питань миру та керівництвом ФБР внесли нову невизначеність у важливі перемовини щодо припинення війни. Такими міркуваннями поділились з газетою дипломати та посадовці, обізнані із цим питанням.

За інформацією WP, протягом останніх кількох тижнів Рустем Умєров тричі літав до Маямі, щоб зустрітися з головним представником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і обговорити пропозицію щодо припинення майже чотирирічного конфлікту з росією.

Втім, зауважує видання, під час перебування у США Умєров також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонгіно. Про це виданню повідомили чотири особи на умовах анонімності.

WP стверджує, що ці зустрічі викликали занепокоєння серед західних посадовців, які досі не знають про їхні наміри та мету. Дехто висловив думку, що Умєров та інші українські посадовці звернулися до Пателя та Бонгіно в надії отримати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, які можуть бути висунуті проти українців. Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського з метою прийняття мирної угоди, запропонованої адміністрацією Трампа, яка містить значні поступки Києва.

Посолка України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила зустріч Умєрова з ФБР і повідомила Washington Post, що він "обговорював лише питання, пов'язані з національною безпекою", які не можуть бути оприлюднені. Представник ФБР заявив, що під час зустрічей з Умєровим обговорювалися спільні інтереси двох країн у сфері правоохоронної діяльності та національної безпеки. Тема корупції серед високопосадовців в Україні піднімалася на одній із зустрічей, але не була основною, зазначив він. Будь-які припущення про те, що обговорення Пателя були недоречними, є "абсолютною нісенітницею", як додав представник ФБР.

WP нагадує, що обидва керівники ФБР критикували Україну в різних публічних коментарях. У березні Патель виступив проти масштабної допомоги США Україні та закликав Конгрес розслідувати, чи не було зловживання американськими коштами, наданими цій країні. Бонгіно звинуватив Зеленського у приховуванні нібито корупційної діяльності сина президента Джо Байдена, чиє членство в раді директорів української енергетичної компанії стало предметом пильної уваги. Трамп "дуже підозріло ставиться до Зеленського через те, що він і деякі члени його уряду намагалися приховати божевільні дії Джо Байдена", – заявив Бонгіно в лютому цього року.

Представник Білого дому заявив, що "американські посадовці регулярно спілкуються зі світовими лідерами з питань національної безпеки, що становлять спільний інтерес". Він додав, що команда Трампа з питань національної безпеки "веде переговори як з росіянами, так і з українцями, щоб сприяти укладенню угоди про припинення війни", і що ті, хто висловлює занепокоєння з приводу зустрічей ФБР, "не обізнані із цими дипломатичними переговорами і не мають уявлення, про що йдеться".

Представник офісу Зеленського відмовився коментувати будь-які конкретні зустрічі, але наголосив, що "дурним є пов'язувати все з "корупцією".

Газета New York Post повідомила про зустріч Умєрова з Пателем у статті, опублікованій 28 листопада. Про зустріч Бонгіно з Умєровим раніше не повідомлялося.

Як наголошує WP, обговорення відбуваються в критичний для України момент. Країна перебуває під тиском адміністрації Трампа, яка вимагає від Києва погодитися на пропозицію про закінчення війни, що матиме величезні наслідки для кордонів і територіальної цілісності країни.

Україна також зіштовхнулася з наймасштабнішим корупційним скандалом з часу приходу Зеленського до влади у 2019 році, зазначає видання. "Там дійсно є масштабна корупція", – заявив Трамп журналістам минулого тижня, зазначивши, що скандал викликав заклики до проведення виборів в Україні. "Люди ставлять таке питання: коли будуть вибори?" – додав він (вочевидь зі слів його російських інформаторів – iPress).

WP зауважує, що в Києві та за його межами точаться спекуляції, чи може Умєров, який також є Секретарем з питань національної безпеки України, бути причетним до розслідування розкрадання коштів, яке набуває все більшого розмаху, особливо з огляду на те, що антикорупційні органи країни розширюють своє розслідування на оборонний сектор. Видання нагадує, що Умєров раніше обіймав посаду міністра оборони України.

"Я була здивована, що його відправили на перемовини, зважаючи на те, що говорять про його можливу причетність до скандалу", – зазначила колишня співробітниця розвідки в адміністрації Джорджа Буша-молодшого та науковиця Джорджтаунського університету Анджела Стент.

Захисники Умєрова стверджують, що він є цінним активом для Києва: його невимушена манера поведінки та вільне володіння англійською мовою дозволили налагодити кращі стосунки з американськими чиновниками, ніж це було у випадку з Єрмаком, на якого Зеленський сильно покладався до його відставки.

Але його зустрічі з ФБР, наголошує WP, викликали підозри серед західних прихильників України, зважаючи на присутність Пателя, який був центральною фігурою першого імпічменту Трампа.

Колишня співробітниця адміністрації Трампа Фіона Гілл свідчила перед Конгресом, що Патель, як розповідали його колеги, втручався в українські справи у спосіб, який виходив за межі його повноважень як радника Білого дому. У звіті про імпічмент, опублікованому демократами Палати представників, також наголошувалося на переговорах Пателя з Руді Джуліані перед тим, як адміністрація Трампа призупинила військову допомогу Україні на суму 400 мільйонів доларів.

Фіона Гілл повідомила виданню, що повернення Пателя "ймовірно буде сприйняте в Європі із ще більшою стурбованістю і занепокоєнням".

Патель завжди заперечував, що мав неформальний канал зв'язку з Трампом щодо України під час його першого терміну, і заявляв, що його розмови з Джуліані не мали відношення до України.

Співробітники ФБР протягом багатьох років співпрацювали з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), щоб допомогти уряду в Києві подолати ендемічну корупцію, що походить із радянського минулого. Але, за словами WP, зустрічі на високому рівні між провідним українським переговірником і директором ФБР не є звичним явищем.

Як зауважує видання, загальною темою дипломатії Трампа щодо України, особливо з огляду на те, що він висловлював розчарування з приводу затримок у досягненні угоди, є збільшення кількості помічників, призначених для роботи над цим питанням. Окрім державного секретаря Марко Рубіо та Віткоффа, Трамп також залучив свого зятя Джареда Кушнера та секретаря армії Деніела Дрісколла, союзника віцепрезидента Джей Ді Венса.

Зростаюча кількість чиновників, залучених до переговорів, спричинила непорозуміння та плутанину щодо умов угоди та позиції США. Кілька американських чиновників підтримують пропозицію, згідно з якою Україна виходить із Донецької області на сході України в обмін на інші території, що перебувають під контролем росії, такі як Запорізька АЕС.

WP нагадує, що на початку минулого тижня Зеленський виступив проти ідеї відмови України від будь-яких територій. "Згідно з нашим законодавством, міжнародним правом і моральним законом, ми не маємо права нічого віддавати. За це ми і боремося", – заявив Зеленський після зустрічі з провідними європейськими лідерами.

Проте, зауважує видання, у той час, як перемовини зайшли в глухий кут, російські війська просунулися на сході країни, скориставшись дефіцитом боєприпасів і бійців в Україні. росіяни також продовжують бомбардувати електроенергетичну інфраструктуру України, що спричиняє періодичні відключення електроенергії та побоювання щодо масових відключень цієї зими.

Трамп дав зрозуміти, що його терпіння вичерпується і що, якщо Україна не погодиться на переговори щодо території, вона може втратити ще більше на полі бою. "Ви втрачаєте тисячі людей щотижня, – сказав Трамп. – Час покласти край цій війні".

