Американська газета Washington Post пише, що Трамп розглядає можливість військового втручання в Іран на тлі масових антиурядових протестів, які вже забрали понад 2000 життів. Втім його адміністрація розділена щодо доцільності такого кроку. Хоча Трамп публічно обіцяє допомогу протестувальникам і скликає Раду національної безпеки для обговорення військових варіантів, деякі його союзники застерігають від втягнення в черговий ризикований конфлікт на Близькому Сході. Серед можливих дій – кібератаки, посилення санкцій та удари по силових структурах іранського режиму. Проте Пентагон стурбований недостатністю військових ресурсів у регіоні після їх перекидання для підтримки операції у Венесуелі.

Поки президент сигналізує про підтримку антиурядових протестувальників, деякі політичні союзники залишаються обережними щодо спроби чергової ризикованої операції або початку більш масштабної війни, пише Washington Post.

Видання підкреслює, що Трамп дав зрозуміти, що він надасть допомогу антиурядовим протестувальникам в Ірані, коли Білий дім у вівторок скликав високопосадовців для обговорення військових варіантів. Він зазначив, що час для переговорів з Тегераном минув, і у вівторок вранці в соцмережах повідомив, що "скасував усі зустрічі" з іранськими чиновниками. Проте деякі його політичні союзники застерігають від небезпеки втягнення в черговий закордонний конфлікт і внутрішніх витрат, пов'язаних з відмовою від зовнішньої політики "Америка понад усе", яку Трамп проголошував під час передвиборчої кампанії.

Серед аргументів проти удару, зазначає WP, небезпека невдачі чи провалу, оскільки американські військові та розвідувальні служби намагаються проводити більш ризиковані операції. Також існує можливість, що падіння іранського уряду може призвести до появи більш войовничого режиму або ще однієї недієздатної держави на Близькому Сході. Про це попередили колишні посадовці і люди, наближені до Білого дому, які висловилися на умовах анонімності.

Водночас, за словами цих людей, скептики щодо удару прагнуть уникнути відкритого протистояння, яке передувало бомбардуванню США іранських ядерних об'єктів у червні, що посилило розбіжності в таборі прихильників Трампа щодо доцільності втручання в конфлікт на Близькому Сході та значення його гасла "Америка понад усе".

За інформацією видання, Рада національної безпеки зібралася у вівторок без Трампа, щоб підготувати варіанти для президента. Віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та інші чиновники представляють Трампу варіанти без висловлення своїх уподобань, зазначило джерело.

Washington Post нагадує, що Трамп неодноразово погрожував, що США можуть застосувати військову силу, якщо уряд в Тегерані продовжить вбивати демонстрантів. Інші варіанти можуть включати посилення економічного тиску, кібератаки та активізацію підтримки протестного руху.

За повідомленнями активістів та опозиційних новинних сайтів, що висвітлюють події в Ірані, яким перешкоджає повне відключення інтернету та комунікацій урядом Ірану, кількість загиблих під час протестів, які тривають вже третій тиждень, оцінюється в понад 2000 осіб.

"Допомога вже на підході", – написав Трамп в інтернеті, додавши абревіатуру "Make Iran Great Again" (Зробимо Іран знову великим) і повторивши попередній допис сенатора Ліндсі Грема, який закликав Трампа втрутитися. Коли його попросили прояснити ситуацію під час виступу в Мічигані, Трамп відповів: "Ви самі повинні це з'ясувати". Пізніше він повторив це повідомлення у своїй промові в Детройтському економічному клубі на початку дня.

"Президент чітко висловив свою позицію і продемонстрував операціями "Опівнічний молот" та "Абсолютна рішучість", що він має на увазі саме те, що говорить", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі, використовуючи кодові назви бомбардування іранських ядерних об'єктів та нещодавнього захоплення венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

У понеділок ввечері Трамп оголосив про введення 25% мит для країн, які ведуть бізнес з Іраном. Адміністрація не уточнила, як це буде реалізовано. Незважаючи на публічні войовничі заяви, Трамп, за словами людей, наближених до Білого дому, в приватному колі висловлювався менш впевнено. Дехто описував, що в нього менший ентузіазм, ніж перед бомбардуваннями в червні. Інший назвав це "киданням монети".

"Нам байдуже, чи стане Іран знову великою державою", – заявив у понеділок у своєму популярному онлайн-ток-шоу Стівен К. Беннон, давній радник Трампа, який є одним з небагатьох республіканців, що публічно виступають проти удару. "Ізраїль і США там лише подовжать проблему", – додав він.

На відміну від першого терміну Трампа, коли деякі з його радників з питань національної безпеки походили з більш войовничої традиції республіканської зовнішньої політики, більшість нинішніх радників президента менш схильні втручатися в справи Близького Сходу. Венс підтримав рішення Трампа в червні про бомбардування основних ядерних об'єктів Ірану, але побоювався бути втягнутим у більш глибоке втручання на Близькому Сході. За інформацією Washington Post, про це заявили дві близькі до нього особи, які висловилися на умовах анонімності.

За словами колишнього американського чиновника, обізнаного з цим питанням, минулого тижня Трампу було представлено військові варіанти та ряд інших сценаріїв. Вони включають кібератаки на інфраструктуру іранського уряду, заходи протидії блокуванню Іраном комунікацій протестувальників та удари по цілях, пов'язаних з репресивними службами безпеки Ірану.

Двоє європейських посадовців, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію, заявили, що адміністрація Трампа в понеділок попросила їхні країни поділитися розвідданими про можливі цілі в Ірані.

"Ми не маємо жодних ознак того, що президент Трамп буде націлений на ядерні об'єкти. Більш імовірно, що він буде переслідувати керівництво організацій та сил, які несуть відповідальність і причетні до вбивств протестувальників", – сказав один із посадовців.

Washington Post нагадує, що здатність Ірану виявляти наближення літаків або ракет була значно знижена внаслідок ізраїльських повітряних атак у жовтні 2024 року, які знищили багато сучасних російських систем протиповітряної оборони С-300 та інших військових об'єктів Тегерана. У червні обороноздатність Ірану була ще більше підірвана ізраїльськими ударами під час 12-денної війни, під час якої США також бомбили іранські ядерні об'єкти.

29 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав Трампа, щоб заручитися підтримкою для нових ударів по іранській програмі балістичних ракет, оскільки є ознаки того, що Тегеран прагне відновити її після червневої війни. Трамп прореагував стримано на прес-конференції після зустрічі, а поточні консультації щодо варіантів дій США більше спрямовані на підтримку вимог протестувальників про зміну режиму, ніж на протидію відновленню ядерної програми Ірану.

Пентагон стурбований можливою відповіддю Ірану, повідомило джерело, знайоме з позицією адміністрації. У тижні, що передували місії Мадуро, з Центрального командування, яке контролює сили на Близькому Сході, були виведені літаки, кораблі та персонал спеціальних операцій.

Washington Post нагадує, що авіаносець USS Gerald R. Ford покинув свій рідний порт Норфолк у червні, щоб відправитися до Середземного моря для підтримки Ізраїлю. У листопаді міністр оборони Піт Гегсет перенаправив його до Карибського басейну, оскільки Пентагон посилив удари по підозрюваних наркоторгових суднах, і він залишається там, повідомило в понеділок Південне командування США. Два інших авіаносці, розгорнуті на цей момент, знаходяться в Індо-Тихоокеанському регіоні. Станом на понеділок авіаносець USS George Washington перебував у порту в Японії, а авіаносець USS Abraham Lincoln – у Південно-Китайському морі, і не було жодних ознак того, що він буде розгорнутий у цьому регіоні, повідомив американський чиновник.

Як зазначає видання, зараз адміністрація "просто не має в регіоні достатніх ресурсів, щоб завдати повного кінетичного удару без ризику відплати". "Нам довелося вивести значну частину наших ресурсів з Centcom, щоб підтримати Венесуелу", – повідомило джерело виданню.

Але у неї є варіанти, переконує WP. Поруч знаходяться кілька есмінців, здатних запускати ракети великої дальності, і, ймовірно, підводні човни з ракетами. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн продемонстрував, що готовий використовувати несподівані ударні платформи, такі як розгортання американських стелс-бомбардувальників B-2, які пролетіли 36 годин безперервно, щоб завдати удару по Ірану під час операції "Опівнічний молот".

У міру зростання занепокоєння в регіоні, зауважує Washington Post, Оман, Катар та інші уряди, чиї чиновники в минулому виступали посередниками, звернулися до обох сторін, як повідомили кілька регіональних чиновників, але вони не отримали відповіді від адміністрації. Тим часом, вимоги США та Ізраїлю до Тегерана посилилися і тепер включають демонтаж іранської системи балістичних ракет та припинення будь-якої підтримки проксі-сил в регіоні, особливо Хезболли в Лівані.

"Ми завжди були відкриті для прямих переговорів, якщо все було б викладено на стіл", – розповів виданню посадовець, знайомий з обговореннями в адміністрації. Але на даний момент, за його словами, адміністрація зосереджена на інших способах тиску, і в напрямку переговорів "нічого не відбувається".

Як зазначає WP, союзники з Перської затоки закликають адміністрацію продовжувати переговори, побоюючись, що падіння іранського уряду може спричинити громадянську війну або створення великої, добре озброєної нефункціональної держави, подібної до Лівії чи Сирії. Колишні чиновники також попередили, що повалення іранського режиму і усунення верховного лідера Алі Хаменеї може посилити позиції прихильників жорсткої лінії, які будуть більш агресивно ставитися до США та Ізраїлю, зокрема, прискорюючи зусилля з створення ядерної бомби.

Третій європейський посадовець, який висловився на умовах анонімності, щоб поділитися конфіденційною інформацією, сказав, що іранські лідери добре усвідомлюють, що Трамп може зіткнутися з потенційним негативним реагуванням з боку свого руху MAGA, якщо він застосує військову силу, і пропонують переговори, щоб виграти час.

"Якщо Трамп відмовиться від тиску і замість цього почне переговори, в той час як протестувальників вбивають і заарештовують, режим може не тільки вижити в цей момент, але й стати ще більш зухвалим, діючи з ще більшою безкарністю і жорстокістю", – вважає посадовець.

Публічна опозиція з боку правих сил була більш стриманою, ніж у червні, коли колишній ведучий Fox News Такер Карлсон голосно критикував участь США, що викликало різку реакцію Трампа. Трамп сказав, що Карлсон пізніше вибачився. Карлсон зустрівся з Трампом за обідом у Білому домі в п'ятницю, перед зустріччю з керівниками нафтових компаній щодо інвестицій у Венесуелу. Зустріч не була присвячена в першу чергу Ірану, сказав один із людей, наближених до Білого дому.

Відкрите зобов'язання Трампа у Венесуелі нависає над Радою національної безпеки, оскільки чиновники розглядають ще одну ризиковану військову операцію. Рейд Мадуро дозволив уникнути втрат серед американців та обладнання, але міг закінчитися катастрофою, якби один з бойових вертольотів був би збитий.

"Він ще не мав жодних провалів у військовій сфері. Це станеться, якщо ви продовжуватимете тиснути на нього", – сказав один із людей, близьких до Білого дому.

