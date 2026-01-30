Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post

Служба імміграційного та митного контролю США (ICE) отримала безпрецедентний арсенал технологій спостереження завдяки масштабному фінансуванню, перетворившись на одну з найбільш технологічно оснащених правоохоронних структур країни. Агентство активно використовує біометричні трекери, системи розпізнавання облич, бази даних про місцезнаходження мобільних телефонів, дрони та шпигунське програмне забезпечення не лише для розшуку мігрантів, які незаконно перебувають у США, а й для моніторингу громадян Сполучених Штатів, які беруть участь у протестах проти депортаційних рейдів. Правозахисні організації та демократи попереджають, що розширення таких можливостей загрожує правам на приватність та свободу слова як іммігрантів, так і американських громадян. Washington Post описала частину засобів та технологій, які використовує "політична поліція" Трампа.

Маски, зброя та тактичне спорядження – безперечні ознаки співробітників ICE. Менш помітним є набір засобів та технологій, які допомагають ICE знаходити та відстежувати нелегальних мігрантів і, дедалі частіше, громадян, які виступають проти урядової кампанії з депортації. Ці інструменти – як видимі, так і невидимі – змінюють ситуацію на передовій імміграційного контролю та політичних протестів по всій Америці, пише Washington Post.

Біометричні трекери, бази даних про місцезнаходження мобільних телефонів і дрони – це лише деякі з технологій спостереження, які федеральні агенти використовують у своїй кампанії з депортації.

Федеральні імміграційні агенти, розміщені по всій Міннесоті та інших частинах країни, нещодавно отримали найсучасніші технології спостереження завдяки законопроєкту, ухваленному минулого літа, який зробив ICE найбільш фінансово забезпеченою правоохоронною структурою США. ICE вшидко спрямувала кошти на придбання нових інструментів – від біометричних трекерів до баз даних про місцезнаходження мобільних телефонів, шпигунського програмного забезпечення та дронів, одночасно послабивши обмеження на використання частини цих технологій.

Як зазначає WP, ці нові повноваження з нагляду з'являються в той час, коли ICE також розширює межі своєї традиційної ролі з контролю за імміграцією. В останні місяці керівництво ICE, за підтримки високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, заявило про право використовувати всі доступні засоби для моніторингу та розслідування мереж протестувальників проти ICE, включно з громадянами США. Демократичні законодавці та правозахисні групи заявляють, що розширення використання агентством своїх інструментів спостереження порушує права на приватність та свободу слова як іммігрантів, так і громадян США.

Департамент внутрішньої безпеки (DHS), до складу якого входить ICE, у своєму щорічному звіті, опублікованому в середу, повідомив, що агентство значно розширило сферу застосування технологій розпізнавання облич, штучного інтелекту та інших передових технологій. У заяві для Washington Post DHS зазначив, що використання ICE інноваційних технологій у розслідуваннях "нічим не відрізняється" від практики інших правоохоронних органів. "Ми не будемо розголошувати конфіденційні методи правоохоронних органів", – йдеться у заяві.

WP наводить деякі з технологій, що входять до набору інструментів ICE.

Розпізнавання облич. NEC та Clearview AI

Протягом останнього року ICE почала використовувати технологію розпізнавання облич на вулицях. Новий застосунок Mobile Fortify, розроблений NEC, дозволяє співробітникам ICE миттєво порівнювати відскановані за допомогою телефону обличчя та відбитки пальців, з якими вони стикаються на місцях, з базами даних, що містять інформацію про імміграційний статус осіб та інші біографічні дані. Восени ICE придбала мобільний застосунок для сканування райдужної оболонки ока, який, за словами його виробника BI2 Technologies, може ідентифікувати особу за допомогою сканування ока за лічені секунди з відстані 15 дюймів (приблизно 38 см).

Деякі громадяни США повідомили, що ICE або Митна та прикордонна служба США перевіряли їхні обличчя в режимі реального часу. "Він використовував розпізнавання обличчя з іншою системою, і вона підтвердила, що я є громадянином. Тоді мене відпустили", – сказав мешканець Блумінгтона, штат Міннесота, Хуліо Гарсія у судовій заяві, описуючи, як імміграційні агенти затримали його 9 січня.

Департамент внутрішньої безпеки заявив, що існує "офіційний контроль конфіденційності", який регулює використання Mobile Fortify в ICE, із "суворими обмеженнями" щодо доступу, використання та зберігання даних. "Mobile Fortify – це законний інструмент правоохоронних органів, розроблений за адміністрації Трампа для забезпечення точної перевірки особи та імміграційного статусу під час правоохоронних операцій. Він працює з навмисно високим порогом збігу і запитує лише обмежені набори даних імміграційної служби", – йдеться в заяві DHS. ICE, CBP, NEC і BI2 Technologies не відповіли на запити про коментарі.

ICE та інші федеральні агентства обережно ставляться до широкого впровадження систем розпізнавання облич через побоювання щодо порушення конфіденційності та неточностей в ідентифікації людей із темним кольором шкіри. У звіті DHS за січень 2025 року зазначено, що ICE обмежила використання системи розпізнавання облич Clearview AI розслідуваннями випадків сексуальної експлуатації та зловживання дітьми. Однак, коли у вересні ICE підписала новий контракт із Clearview AI на суму 3,75 млн доларів, агентство вказало в документації про закупівлю, що система також використовуватиметься для розслідування "нападів на співробітників правоохоронних органів".

Компанія Clearview AI заявила, що її технологія є "інструментом для постфактумних досліджень, який використовує загальнодоступні зображення" для сприяння розслідуванням правоохоронних органів.

Сканери номерних знаків. Motorola Solutions і Thomson Reuters

Пристрої для зчитування номерних знаків використовують високошвидкісні камери для фотографування автомобілів і зберігання цих даних у комерційних або урядових базах даних. Співробітники ICE можуть отримати історію пересування автомобіля або здійснити пошук усіх автомобілів у певній місцевості за певний період часу, звузивши пошук за кольором, маркою або штатом реєстрації автомобіля.

Восени ICE замовила у Motorola Solutions мобільні зчитувачі номерних знаків і поновила контракт на використання бази даних Thomson Reuters, яка містить понад 20 мільярдів сканованих номерних знаків, зокрема з приватних відеокамер спостереження. Thomson Reuters заявила, що ці дані можуть показати, наприклад, коли особа, зареєстрована за однією адресою, регулярно паркує свій автомобіль в іншому місці.

Motorola Solutions і Thomson Reuters не відповіли на запити Washington Post про коментарі.

Як зауважує WP, ICE використовує інші системи опосередковано. Після того, як минулого року доступ ICE до зчитувачів номерних знаків Flock Safety, що належать місцевим поліцейським відділкам, викликав суперечки, компанія Flock у серпні заявила, що "призупинила обмежену пілотну програму" з підрозділом ICE з розслідувань у сфері внутрішньої безпеки. Проте, згідно з місцевими даними, отриманими кількома ЗМІ, ICE змогла отримати доступ до даних Flock Safety, попросивши дружні місцеві поліцейські відділки допомогти їй у проведенні пошуків.

"Лише наші клієнти можуть контролювати свої дані та вирішувати, з ким вони їх діляться", – заявив представник Flock, додавши, що ICE не є клієнтом компанії.

Місцезнаходження мобільного телефону. L3Harris

Симулятори базових станцій, також відомі як Stingrays, маскуються під базові станції і змушують мобільні телефони поблизу підключатися до них, що дозволяє співробітникам ICE відстежувати місцезнаходження телефону в режимі реального часу. Ці пристрої, які часто встановлюються на даху автомобілів, використовуються двома способами. Якщо співробітники вже знають ідентифікаційний номер цільового телефона, вони можуть застосовувати симулятор базової станції для його пошуку. Вони також можуть сканувати всі мобільні телефони в заданій місцевості.

Зображення: WP

Хоча симулятори базових станцій показують загальне місцезнаходження мобільного телефона, вони не визначають його точні GPS-координати і не фіксують зміст комунікацій на пристрої.

Видання зауважує, що агенти ICE повинні отримати ордер на обшук від судді перед тим, як використовувати пристрої типу Stingray від таких постачальників, як L3Harris, хоча в керівних принципах ICE зазначено кілька винятків у надзвичайних ситуаціях, таких як "необхідність захистити людське життя або запобігти серйозним травмам", "переслідування злочинця, який втікає", або "запобігання втечі підозрюваного або засудженого злочинця від правосуддя". У 2023 році генеральний інспектор DHS опублікував звіт, у якому було встановлено, що агенти ICE неодноразово ігнорували закон, що вимагає отримання ордера.

L3Harris не відповіла на запит WP про коментар.

Бази даних про місцезнаходження телефонів. Penlink

2018 року Верховний суд у справі "Карпентер проти США" постановив, що дані про місцезнаходження мобільних телефонів розкривають так багато інформації про життя людей, що для отримання доступу до них від телефонних компаній влада повинна мати ордер. "Коли уряд відстежує місцезнаходження мобільного телефона, він досягає майже ідеального спостереження", – написав у судовому висновку голова Верховного суду Джон Г. Робертс-молодший. Федеральні агентства знайшли обхідний шлях: вони купують інформацію у комерційних посередників.

Ці брокери отримують дані з метеорологічних або мобільних ігрових додатків, користувачі яких дають згоду на відстеження. Перша адміністрація Трампа використовувала такі послуги для контролю за імміграцією, як повідомляло видання Wall Street Journal у 2020 році, але ICE заявила в січні 2024-го, що припинила це робити.

Агентство знову почало використовувати комерційні дані про місцезнаходження. У вересні ICE придбала передплату на одну з таких баз даних – Penlink's Webloc, яка дозволяє агентам створювати геозони для визначеної території та відстежувати всі телефони, що знаходяться в ній. Цього місяця ICE висловила зацікавленість у розширенні свого набору інструментів, направивши потенційним підрядникам "запит на інформацію" про те, як компанії, що займаються рекламними технологіями та даними про місцезнаходження, можуть допомогти агентству.

Penlink відмовилося від коментарів для WP.

Цифрова криміналістика. Paragon Solutions, Cellebrite та Finaldata

Як зазначає WP, ICE має у своєму розпорядженні великий арсенал інструментів цифрової криміналістики, які дозволяють розблоковувати телефони та комп'ютери, відновлювати видалені файли та читати інформацію в зашифрованих чатах. Ці інструменти традиційно використовувалися лише в розслідуваннях агентства, пов'язаних із тероризмом, незаконним перевезенням дітей та іншими серйозними транснаціональними злочинами, але під час другого терміна президентства Трампа керівництво наказало перенаправити ресурси агентства на депортацію.

У рамках своєї минулорічної серії покупок ICE підписала контракти з ізраїльськими компаніями Paragon Solutions, яка виробляє шпигунське програмне забезпечення, здатне дистанційно зламати телефони, та Cellebrite, яке дозволяє агентам отримувати доступ до вмісту заблокованих телефонів, які вони вилучили, та автоматично сортувати дані. Вона також придбала FINALMobile Forensics від Finaldata та інше подібне програмне забезпечення, яке може відновлювати видалені дані з пристроїв.

Cellebrite заявила, що її контракт із DHS стосується розслідувань у сфері національної безпеки. "Технологія Cellebrite є криміналістичною, що вимагає фізичного володіння пристроєм та відповідних юридичних повноважень", – заявила компанія.

Finaldata не відповіла на запит про коментар. Paragon не публікує контактну інформацію.

ICE вже деякий час намагалася придбати програмне забезпечення Paragon, але адміністрація Байдена у 2024 році заморозила замовлення, щоб перевірити, чи відповідає воно виконавчому розпорядженню, яке забороняє федеральним агентам використовувати шпигунське програмне забезпечення, пов'язане з іноземними державами, яке може становити загрозу для уряду США. Торік замороження було скасовано.

Дрони. Skydio та General Atomics

Дрони стають дедалі поширенішим елементом польових операцій федеральних правоохоронних органів, забезпечуючи передачу відео з повітря в режимі реального часу на базу. Одна з компактних моделей, придбана ICE, Skydio X10D, рекламується як здатна виявляти осіб на відстані 7,5 миль (приблизно 12 км) та ідентифікувати їх на відстані 0,8 миль (приблизно 1,3 км). Багато моделей оснащені приладами нічного бачення та тепловізорами.

Skydio не відповіла на запит про коментар.

Протягом останнього року ICE використовувала невеликі дрони для спостереження за деякими протестами. Її сестринська агенція, Митна та прикордонна служба США (CBP), також використовувала набагато більший дрон військового класу MQ-9 Predator для спостереження за протестами проти ICE в Лос-Анджелесі влітку. Хоча невідомо, які технології були встановлені на борту цього дрона, ВПС США раніше повідомляли, що деякі дрони MQ-9 Predator, вироблені General Atomics, були оснащені системою Gorgon Stare, що складається із сотень камер, які можуть відстежувати все, що рухається на площі 40 квадратних миль, у високій роздільній здатності.

Речник General Atomics К. Марк Брінклі повідомив, що базові дрони MQ-9A оснащені системою камер високої чіткості з інфрачервоним датчиком і радаром, які можуть бачити крізь хмари, дощ або туман. Він зазначив, що не може сказати, чи CBP зробила інші оновлення. У 2020 році CBP заявляла, що камери на борту її дронів MQ-9 можуть розрізняти колір одягу або те, чи носить хтось рюкзак, але не можуть ідентифікувати обличчя.

ICE підписала контракт на суму 514 тисяч доларів на придбання нових дронів восени, що свідчить про те, що в майбутньому вони можуть відігравати більш важливу роль. 16 січня Федеральне управління цивільної авіації ввело заборону на польоти дронів третіх сторін в радіусі 3000 футів (913 метрів) від місць проведення операцій ICE, надавши службі виключне право здійснювати повітряний нагляд за рейдами.

Джерело: Washington Post