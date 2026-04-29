Чарльз потролив Трампа на вечері в Білому домі

29 квітня 2026, 16:15
Король також пожартував про підпал Білого дому у 1814-му.

Британський король Чарльз III дозволив собі кілька дотепних випадів на адресу президента США під час урочистої вечері в Білому домі.

Про це повідомляє BBC.

Приводом став коментар Трампа про роль США у світовій історії — зокрема його слова про те, що "європейські країни розмовляли б німецькою", якби не Сполучені Штати.

"Наважуся сказати, що якби не ми, ви б розмовляли французькою", – відповів Чарльз III.

Король також пригадав підпал Білого дому британськими військами у 1814 році і з гумором охарактеризував цей епізод як "британську спробу перебудови" президентської резиденції.

Раніше того ж дня, виступаючи перед Конгресом США, Чарльз III зробив завуальований сигнал Трампу та республіканцям не скорочувати допомогу Україні.

Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
