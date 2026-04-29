Чарльз потролив Трампа на вечері в Білому домі

Британський король Чарльз III дозволив собі кілька дотепних випадів на адресу президента США під час урочистої вечері в Білому домі.

Про це повідомляє BBC.

Приводом став коментар Трампа про роль США у світовій історії — зокрема його слова про те, що "європейські країни розмовляли б німецькою", якби не Сполучені Штати.

"Наважуся сказати, що якби не ми, ви б розмовляли французькою", – відповів Чарльз III.

Король також пригадав підпал Білого дому британськими військами у 1814 році і з гумором охарактеризував цей епізод як "британську спробу перебудови" президентської резиденції.

Раніше того ж дня, виступаючи перед Конгресом США, Чарльз III зробив завуальований сигнал Трампу та республіканцям не скорочувати допомогу Україні.