Король Чарльз у Конгресі США закликав до підтримки України

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час виступу перед американським Конгресом закликав до підтримки України, щоб забезпечити надійний мир.

За його словами, сьогодні тисячі американських військовослужбовців, представників оборонного відомства та їхніх родин розміщені у Сполученому Королівстві, так само як британські військові з такою ж гордістю служать у 30 американських штатах.

"Ми разом будуємо літаки F-35 і погодили найамбітнішу програму будівництва підводних човнів в історії – AUKUS. І ми робимо це в партнерстві з Австралією, країною, сувереном якої я також маю величезну гордість бути. Ми беремося за ці визначні спільні починання не із сентиментів. Ми робимо це тому, що вони формують більшу спільну стійкість на майбутнє, зміцнюючи безпеку наших громадян на покоління вперед", – сказав король Великої Британії Чарльз ІІІ.