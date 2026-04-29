Король Чарльз у Конгресі США закликав до підтримки України
29 квітня 2026, 08:33
За словами британського монарха, якими б не були розбіжності "ми єдині в нашому зобов’язанні підтримувати демократію".
Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час виступу перед американським Конгресом закликав до підтримки України, щоб забезпечити надійний мир.
Про це пише Clash Report.
За його словами, сьогодні тисячі американських військовослужбовців, представників оборонного відомства та їхніх родин розміщені у Сполученому Королівстві, так само як британські військові з такою ж гордістю служать у 30 американських штатах.
"Ми разом будуємо літаки F-35 і погодили найамбітнішу програму будівництва підводних човнів в історії – AUKUS. І ми робимо це в партнерстві з Австралією, країною, сувереном якої я також маю величезну гордість бути. Ми беремося за ці визначні спільні починання не із сентиментів. Ми робимо це тому, що вони формують більшу спільну стійкість на майбутнє, зміцнюючи безпеку наших громадян на покоління вперед", – сказав король Великої Британії Чарльз ІІІ.
Світові медіа дуже високо оцінили виступ короля на захист України і заявили, що жодного слова Чарльз не сказав без підтексту. Король Чарльз кинув Трампу завуальований виклик щодо НАТО та України, – вважає Politico.
Як зазначило Politico, зазвичай британські монархи передають політичні послання зашифрованою мовою. Король Чарльз також вдався до цієї практики під час виступу в Конгресі США.Він згадав, що після нападу терористів на США 11 вересня 2001 року НАТО вперше застосував ст. 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Видання переконане, що це ретельно продумана відповідь Трампу і його союзникам, які впродовж останніх тижнів критикували Альянс. Politico вказує, що король "пішов іще далі", пов'язавши той переломний момент із потребою збереження єдності Заходу на підтримку України.
Як наголошує видання, король займає зовсім іншу позицію щодо України, ніж Трамп. Його слова є прямим закликом до президента США і представників Республіканської партії в Конгресі зберегти американську підтримку України в боротьбі проти російського вторгнення, вказує Politico.