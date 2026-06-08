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Трамп розглядає єрусалимського патріарха Феофіла III як посередника між москвою та Києвом – Ynet

08 червня 2026, 13:46
Трамп розглядає єрусалимського патріарха Феофіла III як посередника між москвою та Києвом – Ynet
Раніше ЗМІ писали, що патріарх єрусалимський Феофіл ІІІ в надто тісних відносинах із москвою.

Президент США Дональд Трамп розглядає ідею залучення єрусалимського патріарха Феофіла III як посередника у переговорах між росією та Україною про припинення вогню.

Про це пише ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела, знайомі з деталями зустрічі Трампа та Феофіла III у Білому домі.

За даними джерел, зустріч тривала близько 40 хвилин. Співрозмовники обговорювали можливість сприяння патріарха у створенні каналу діалогу між москвою та Києвом. Феофіла вважають фігурою, яка користується довірою в обох країнах завдяки його статусу в православному світі. "Він є фігурою, яка не має політичної ідентифікації та походить з позиції релігійної та моральної довіри", – зазначають джерела.

У червні патріарх планує зустріч із путіним. Оточення Феофіла III вважає, що Трамп зацікавлений у досягненні значного прогресу принаймні на одній із головних арен світових конфліктів. Під час зустрічі патріарх нагородив Трампа почесним званням "Носій Великого Хреста" Ордена Хрестоносців Гробу Господнього.

Водночас критики вказують на неоднозначність цієї фігури. За даними Times of Israel, Феофіл III давно є залежним від російської православної церкви та підтримки кремля, зокрема економічно. З 2019 року він так і не визнав автокефалії Православної церкви України. З 2023 року патріарх активно спілкується з російським архімандритом Вассіаном, якому заборонили в'їзд до Північної Македонії через "підривну діяльність" та якого попросили залишити Болгарію після втручання у питання національної безпеки.

війнаДональд Трамппереговорипатріарх Феофіл III

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