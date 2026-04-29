Європарламент у четвер голосує за резолюцію про Спецтрибунал для путіна

29 квітня 2026, 15:46
Європарламент у четвер голосує за резолюцію про Спецтрибунал для путіна
Фото: reuters.com
Депутати закличуть ввести трибунал щодо злочину агресії проти України в дію якнайшвидше.

Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі у четвер, 30 квітня, планує затвердити резолюцію із закликом якнайшвидше запустити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Голосування відбудеться з 13 до 14 години за київським часом.

У проєкті резолюції "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки росії проти цивільного населення в Україні" Європарламент підтримує підписання ЄС Розширеної часткової угоди про Спецтрибунал, що дозволить Євросоюзу стати повноправним членом його керівного комітету. Також євродепутати закличуть усі держави-члени приєднатися до цієї угоди.

Євродепутати планують привітати зобов'язання Нідерландів прийняти початкову фазу трибуналу та закликати активізувати роботу щодо розміщення другої фази.

Окремо резолюція зобов'язує Єврокомісію забезпечити постійне фінансування Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України після грудня 2026 року, а також гарантувати, що зібрані докази можна буде повністю передати майбутньому трибуналу.

Документ наголошує, що відповідальність має поширюватися на всіх, хто контролював або керував злочином агресії, включаючи найвище політичне та військове керівництво росії. Також до неї мають бути притягнуті судді Конституційного суду рф та члени Державної думи, чиї рішення санкціонували анексію українських територій.

