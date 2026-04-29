Мадяр їде до Брюсселя домовлятися про розблокування допомоги ЄС для Угорщини

Поїздка до Брюсселя стане першою з моменту перемоги на виборах.

Наступний премʼєр Угорщини Петер Мадяр під час своєї поїздки до Брюсселя наполягатиме на угоді про відновлення доступу до мільярдів євро замороженої допомоги ЄС. Він проведе переговори з посадовцями Єврокомісії, зокрема президенткою Урсулою фон дер Ляєн, щоб врятувати виплати, які заморозили за часів Віктора Орбана.

Про це пише Bloomberg.

Співрозмовники видання заявили, що обидві сторони мають політичну волю до досягнення угоди. ЄС дав зрозуміти, що не розморозить понад 20 мільярдів доларів заморожених коштів, доки новий уряд, який має вступити на посаду на початку наступного місяця, не вирішить низку порушень верховенства права, які перетворили Угорщину на найкорумпованішу державу-члена Євросоюзу.

Для цього Єврокомісія окреслила 27 умов. Більшість із них, ймовірно, можуть бути виконані досить швидко завдяки парламентській більшості партії Мадяра "Тиса". Ситуація вимагає терміновості, адже термін дії 10 млрд, які виділяли на відновлення після пандемії, спливає у серпні. У Єврокомісії дали зрозуміти, що через стислий графік не всі кошти на відновлення будуть розблоковані.