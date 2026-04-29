Європарламент закликав заморозити фінансування ЄС для Словаччини через політику Фіцо

29 квітня 2026, 17:21
Словацькі депутати Європарламенту, зокрема представники опозиції, проголосували проти резолюції.

У середу Європейський парламент закликав Європейську комісію розглянути можливість заморожування фінансування з бюджету ЄС для Словаччини. Пов'язано це з погіршенням ситуації з верховенством права за прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Euractiv.

Парламент 418 голосами проти 207 схвалив резолюцію, що закликає Комісію ініціювати процедуру застосування умов, яка здатна призупинити фінансування з бюджету ЄС.

"Ми повинні переконатися, що Фіцо не стане новим Орбаном – адже він сам заявляє, що хоче ним стати", – сказав доповідач, депутат Європарламенту від німецьких "Зелених" Даніель Фройнд, маючи на увазі прем'єр-міністра Угорщини, який йде у відставку. Він додав, що прецеденти Угорщини та Польщі показують, що заморожування коштів ЄС може допомогти відновити верховенство закону.

У резолюції наголошується на ухваленому раніше скороченні підтримки ЄС на 1,225 млн євро за рекомендацією OLAF, вказується на підозри в шахрайстві з пенсіями, що фінансуються ЄС, пов'язаними з союзниками уряду, і критикуються словацькі чиновники за те, що вони нібито погрожували депутатам Європарламенту під час парламентського моніторингового візиту до Братислави.

Словацькі депутати Європарламенту, зокрема представники опозиції, проголосували проти резолюції. Представники Словаччини дружно вирішили, що таке рішення завдасть шкоди громадянам, а не уряду.

Рішення Європарламенту є політичним сигналом, а не обов'язковим приписом. Європейська комісія може просто взяти його до відома і вирішити, як відреагувати, оскільки будь-які фінансові рішення вимагають в ЄС схвалення кваліфікованої більшості голосів-держав членів ЄС у Раді.

Останні матеріали

Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
