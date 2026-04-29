Європарламент закликав заморозити фінансування ЄС для Словаччини через політику Фіцо

У середу Європейський парламент закликав Європейську комісію розглянути можливість заморожування фінансування з бюджету ЄС для Словаччини. Пов'язано це з погіршенням ситуації з верховенством права за прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Euractiv.

Парламент 418 голосами проти 207 схвалив резолюцію, що закликає Комісію ініціювати процедуру застосування умов, яка здатна призупинити фінансування з бюджету ЄС.

"Ми повинні переконатися, що Фіцо не стане новим Орбаном – адже він сам заявляє, що хоче ним стати", – сказав доповідач, депутат Європарламенту від німецьких "Зелених" Даніель Фройнд, маючи на увазі прем'єр-міністра Угорщини, який йде у відставку. Він додав, що прецеденти Угорщини та Польщі показують, що заморожування коштів ЄС може допомогти відновити верховенство закону.

У резолюції наголошується на ухваленому раніше скороченні підтримки ЄС на 1,225 млн євро за рекомендацією OLAF, вказується на підозри в шахрайстві з пенсіями, що фінансуються ЄС, пов'язаними з союзниками уряду, і критикуються словацькі чиновники за те, що вони нібито погрожували депутатам Європарламенту під час парламентського моніторингового візиту до Братислави.

Словацькі депутати Європарламенту, зокрема представники опозиції, проголосували проти резолюції. Представники Словаччини дружно вирішили, що таке рішення завдасть шкоди громадянам, а не уряду.

Рішення Європарламенту є політичним сигналом, а не обов'язковим приписом. Європейська комісія може просто взяти його до відома і вирішити, як відреагувати, оскільки будь-які фінансові рішення вимагають в ЄС схвалення кваліфікованої більшості голосів-держав членів ЄС у Раді.