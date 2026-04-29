Україна направила юридичний запит Ізраїлю щодо судна з викраденим зерном – Сибіга

Сибіга відповів на звинувачення ізраїльського колеги у "твіттер-дипломатії".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно направила звернення до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів щодо судна Panormitis.

Він наголосив, що судно підозрюється у перевезенні викраденого з окупованих територій України зерна.

За словами Сибіги, генеральна прокуратура надіслала запит до влади Ізраїлю на підставі рішення українського суду. Він додав, що від Ізраїлю очікується серйозне ставлення до звернення, а не "емоційні заяви".

"Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент із судном, що перевозило викрадене росією українське зерно і прибуло до ізраїльського порту Хайфа. Він дорікнув Ізраїлю та пообіцяв санкції всім причетним до кримінальної схеми.