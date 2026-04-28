28 квітня 2026, 14:59
Зеленський пригрозив санкціями через імпорт Ізраїлем краденого українського зерна
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент пообіцяв санкції всім причетним до схеми.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент із судном, що перевозило викрадене росією українське зерно і прибуло до ізраїльського порту Хайфа. Він дорікнув Ізраїлю та пообіцяв санкції всім причетним до кримінальної схеми.

"Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни",заявив президент.

Зеленський наголосив, що купівля краденого тягне за собою юридичну відповідальність у будь-якій державі. Санкції, які зараз готує Київ на основі розвіддаємих, стосуватимуться не лише перевізників зерна, а й фізичних та юридичних осіб, які намагаються заробляти на цій кримінальній схемі.

Україна координує свої дії з європейськими партнерами, аби причетні особи потрапили також до санкційних списків ЄС.

Президент доручив МЗС поінформувати партнерів про ситуацію. Він також нагадав, що росія систематично краде зерно на тимчасово окупованих територіях і вивозить його, порушуючи у тому числі законодавство самого Ізраїлю.

"Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які можуть бути причетні до допомоги росії в обході міжнародних обмежень. Йдеться, зокрема, про постачання до Ізраїлю зерна, викраденого з окупованих територій України.

