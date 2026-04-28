Зеленський пригрозив санкціями через імпорт Ізраїлем краденого українського зерна

Президент пообіцяв санкції всім причетним до схеми.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент із судном, що перевозило викрадене росією українське зерно і прибуло до ізраїльського порту Хайфа. Він дорікнув Ізраїлю та пообіцяв санкції всім причетним до кримінальної схеми.

"Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що купівля краденого тягне за собою юридичну відповідальність у будь-якій державі. Санкції, які зараз готує Київ на основі розвіддаємих, стосуватимуться не лише перевізників зерна, а й фізичних та юридичних осіб, які намагаються заробляти на цій кримінальній схемі.

Україна координує свої дії з європейськими партнерами, аби причетні особи потрапили також до санкційних списків ЄС.

Президент доручив МЗС поінформувати партнерів про ситуацію. Він також нагадав, що росія систематично краде зерно на тимчасово окупованих територіях і вивозить його, порушуючи у тому числі законодавство самого Ізраїлю.

"Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які можуть бути причетні до допомоги росії в обході міжнародних обмежень. Йдеться, зокрема, про постачання до Ізраїлю зерна, викраденого з окупованих територій України.