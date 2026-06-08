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Зеленський заявив про значний прогрес у створенні української балістики

08 червня 2026, 11:21
Зеленський заявив про значний прогрес у створенні української балістики
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент наголосив, що українці не будуть "просто мовчки помирати" і ставатимуть сильнішими щодня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до створення власної балістичної ракети.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky News.

"У нас все ще немає балістики, але ми зараз на шляху до цього. Ми дуже близькі", – заявив Зеленський, відповідаючи на питання про сигнал, який Україна посилає російському народу.

Президент наголосив, що українські атаки по російських військових об'єктах є доказом того, що українці не будуть "просто мовчки помирати", а відповідатимуть і ставатимуть "сильнішими й сильнішими щодня". За його словами, путін розраховував зламати моральний дух українців, роз'єднати солдатів і цивільних та розколоти суспільство, однак цього не сталося.

"Важливо мати єдину націю, і ми маємо її завдяки нашим людям. За кілька років війни та масованих атак ми вчилися і виробляли. Ми виробили багато різних безпілотників і різних ракет", – додав Зеленський.

війнабалістикаВолодимир Зеленський

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