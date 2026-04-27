До Ізраїлю зайшло чергове судно з краденим українським зерном
До Ізраїлю прибуло судно PANORAMITIS, яке, за даними України, перевозить зерно з тимчасово окупованих територій.
Про це інформує видання Axios.
Українська сторона попередила Ізраїль, що дозвіл на розвантаження судна може спричинити серйозну кризу у двосторонніх відносинах.
Водночас, як зазначається, раніше Ізраїль уже ігнорував подібні застереження Києва.
Раніше МЗС України закликало Ізраїль арештувати зерно, яке росія вивезла з тимчасово окупованих територій.