МЗС України закликало Ізраїль арештувати зерно, яке росія вивезла з тимчасово окупованих територій

16 квітня 2026, 19:50
Фото: slovoidilo.ua
Україна ще 23 березня інформувала Ізраїль про те, що російське судно ABINSK на борту перевозить зерно пшениці, викрадене з ТОТ України.
Міністерство закордонних справ України давно інформувало Ізраїль про те, що зерно на російському судні ABINSK рф викрала з тимчасово окупованих територій України. Тель-Авів відповів ствердно, але все одно пропустив корабель до ізраїльського порту.
 
Про це йдеться в повідомленні МЗС.
 
У заяві міністерства повідомляється, що Україна ще 23 березня інформувала Ізраїль про те, що російське судно ABINSK на борту перевозить зерно пшениці, викрадене з ТОТ України, і наголошувала на неприпустимості імпорту такої продукції. Тоді ізраїльська сторона запевнила, що "відреагує належним чином".
 
Попри це, 12 квітня російський корабель із 43 тисячами тонн пшениці з тимчасово окупованих територій України прийняли в ізраїльському місті Хайф. У МЗС додали, що розглядають ABINSK як судно, яке може бути залучене до діяльності "тіньового флоту" рф для перевезення продукції морем в обхід санкцій і фінансування війни проти України.
 
"МЗС України висловлює сподівання на плідну й конструктивну взаємодію між компетентними органами України та Держави Ізраїль, належний розгляд запиту та застосування відповідних правових механізмів у межах ізраїльської юрисдикції", — йдеться в повідомленні МЗС.
 
Так, Україна сподівається, що Ізраїль арештує зазначену партію зерна, щоб "запобігти таким ситуаціям у майбутньому".
 
Тим часом журналіст Axios написав, що МЗС Ізраїлю Гідеон Саар написав українському колезі Андрію Сибізі, що російське судно ABINSK вже відпливло з порту у місті Хайф, тому затримати його не вийде.
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
