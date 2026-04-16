МЗС України закликало Ізраїль арештувати зерно, яке росія вивезла з тимчасово окупованих територій

Міністерство закордонних справ України давно інформувало Ізраїль про те, що зерно на російському судні ABINSK рф викрала з тимчасово окупованих територій України. Тель-Авів відповів ствердно, але все одно пропустив корабель до ізраїльського порту.

Про це йдеться в повідомленні МЗС.

У заяві міністерства повідомляється, що Україна ще 23 березня інформувала Ізраїль про те, що російське судно ABINSK на борту перевозить зерно пшениці, викрадене з ТОТ України, і наголошувала на неприпустимості імпорту такої продукції. Тоді ізраїльська сторона запевнила, що "відреагує належним чином".

Попри це, 12 квітня російський корабель із 43 тисячами тонн пшениці з тимчасово окупованих територій України прийняли в ізраїльському місті Хайф. У МЗС додали, що розглядають ABINSK як судно, яке може бути залучене до діяльності "тіньового флоту" рф для перевезення продукції морем в обхід санкцій і фінансування війни проти України.

"МЗС України висловлює сподівання на плідну й конструктивну взаємодію між компетентними органами України та Держави Ізраїль, належний розгляд запиту та застосування відповідних правових механізмів у межах ізраїльської юрисдикції", — йдеться в повідомленні МЗС.

Так, Україна сподівається, що Ізраїль арештує зазначену партію зерна, щоб "запобігти таким ситуаціям у майбутньому".