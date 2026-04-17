Трамп заявив, що США зосереджені на Ірані, а не на Україні

17 квітня 2026, 11:27
Трамп заявив, що США зосереджені на Ірані, а не на Україні
Він сказав, що наша держава "рухається вперед".

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що увага Вашингтона наразі зосереджена не на Україні, а на Ірані, щоб завершити війну там. Під час розмови з журналістами він зауважив, що Штати мають зробити на Близькому Сході "щось дуже важливе". 

"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони могли порозумітися, чесно кажучи. Багато людей гине в Україні. Ми побачимо, що станеться, — заявив президент США.

"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", - сказав він.

За його словами, угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають - і це він вважає позитивними сигналами.

Паралельно Трамп повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За його словами, обидві сторони готові до перемир'я, яке зачепить і "Хезболлу".

На питання про конкретні строки наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.

"Усі вони важливі. Тобто це не питання одного раунду. Усі вони є наступними", - сказав президент США.

Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
