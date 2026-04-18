США заборонили Ізраїлю атакувати Ліван, Нетаньягу шокований – Axios

Слова американського президента суперечили умовам щойно укладеного перемир'я та застали ізраїльське керівництво зненацька.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль більше не завдаватиме авіаударів по Лівану, і що саме Вашингтон це йому заборонив. Заява викликала замішання та занепокоєння в ізраїльському керівництві.

Про це повідомляє Axios.

"Ізраїль більше не бомбардуватиме Ліван. США заборонили їм це робити", – написав Трамп. Пізніше в інтерв'ю він підтвердив свою позицію, наполігши на повному припиненні ударів.

За даними Axios, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та його команда були шоковані формулюванням американського президента. Ізраїльська сторона дізналася про заяву зі ЗМІ, і негайно звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями. Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер намагався з'ясувати, чи йдеться про зміну американської політики.

Проблема в тому, що слова Трампа суперечать умовам нещодавно укладеного перемир'я. Згідно з домовленостями, Ізраїль зобов'язався утриматися від наступальних операцій, але зберігав право на самооборону у разі загроз.

Білий дім згодом уточнив, що угода залишається чинною, Ізраїль може діяти в рамках самооборони, проте наступальні операції залишаються поза межами дозволеного.