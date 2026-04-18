Макрон заявив про загибель французького миротворця в Лівані

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про загибель у Лівані французького миротворця внаслідок обстрілу.

Про це він заявив у своєму X.

Макрон повідомив, що у Лівані загинув французький миротворець Флоріан Монторіо зі складу із 17-го парашутно-інжереного полку міста Монтобан. Ще троє його побратимів отримали поранення та евакуйовані.

"Усі обставини дозволяють припускати, що відповідальність за цей обстріл несе "Хезболла". Франція вимагає від ліванської влади негайного затримання винних та виконання своїх обов’язків", – заявив Емманюель Макрон.

Нагадаємо, йдеться про миротворчу місію UNIFIL – Тимчасові сили ООН у Лівані. Французькі миротворці присутні у Лівані в її складі з 1978 року.