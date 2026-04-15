Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times

Канадський прем'єр Марк Карні здобув парламентську більшість – завдяки перемозі лібералів на довиборах і переходу п'ятьох опозиційних депутатів до правлячої партії. Це дозволить йому без перешкод просувати законодавчі ініціативи, зокрема курс на зменшення залежності Канади від США, а також зміцнить його позиції у протистоянні з адміністрацією Трампа. Водночас перетворення уряду меншості на більшість завдало чергового удару лідеру консерваторів П'єру Пуальєвру, чий конфронтаційний стиль керівництва, на думку оглядачів, спонукав депутатів залишити партію.

Прем'єр-міністр Марк Карні, який протягом минулого року був обмежений урядом меншості, здобув більшість у Палаті громад після довиборів у понеділок, пише американське видання New York Times. За його словами, після місяців закулісних політичних інтриг прем'єр-міністр Канади Марк Карні в понеділок здобув більшість у Палаті громад після парламентських довиборів, зміцнивши позиції Ліберальної партії при владі. Від кінця минулого року до лібералів перейшли п'ятеро депутатів опозиційних партій, один із них ще минулого тижня, що залишило Карні за один голос від необхідних 172 голосів для більшості. CBC News спрогнозував у понеділок увечері, що кандидати від Ліберальної партії перемогли на всіх трьох довиборах, забезпечивши Карні більшість.

Завдяки новій більшості, зауважує NY Times, Карні матиме ширші можливості для реалізації свого законодавчого порядку денного, зосередженого на зменшенні залежності Канади від Сполучених Штатів, а також отримає міцніші позиції у взаєминах із президентом Трампом, особливо у сфері торгівлі.

Під час своєї програмної промови перед близько 4 000 делегатами на з'їзді Ліберальної партії в Монреалі в суботу Карні побіжно згадав про переходи депутатів між партіями. "Зараз не час для політики, як завжди, для дрібних розбіжностей, для політичного набивання очок", – заявив Карні, коли зал підвівся на ноги й вибухнув оплесками. "Об'єднавшись, ми збудуємо сильну Канаду. Канаду для всіх. Сильну Канаду, яку ніхто й ніколи не зможе відібрати", – додав він.

Хитка влада

NY Times зазначає, що на федеральних виборах минулого квітня ліберали зберегли владу під керівництвом Карні, колишнього очільника центральних банків Канади та Англії, для якого це була перша кампанія. Але партія не дотягнула до більшості в Палаті громад, нижній палаті парламенту, у якій 343 місця (Сенат у Канаді призначуваний).

Як очільник уряду меншості, зауважує видання, Карні завжди ризикував раптово втратити владу, якби частина депутатів інших партій проголосувала проти уряду під час вотумів довіри або голосування за бюджет.

Переваги контролю

Перемога лише в одному з трьох округів на довиборах у понеділок залишила б лібералів формально при владі, але з обмеженнями. Спікер Палати громад, який походить з лав лібералів, може голосувати лише для того, щоб розв'язати ситуацію рівності голосів, і за традицією, може підтримувати уряд лише з питань довіри.

Проте ліберали отримають суттєві переваги від перемоги на всіх трьох округах на довиборах, що дасть їм беззаперечну, хоч і невелику, більшість. Зокрема, вони зрештою зможуть взяти під контроль комітети Палати громад. Опозиційні партії використовували комітети, щоб уповільнювати просування значної частини законодавчих ініціатив Карні, зокрема, законопроєктів про реформу застави, кібербезпеку та безпеку кордонів. Вони також об’єднували голоси в комітетах, щоб проводити спеціальні слухання, покликані поставити уряд у незручне становище.

Чітка більшість також означає, що Карні більше не доведеться підлаштовувати законопроєкти так, щоб вони були прийнятними для його опонентів.

Як зазначає NY Times, Карні обачно не оголошував про перемогу до завершення виборів. Тож поки що незрозуміло, які нові ініціативи він тепер може запропонувати.

Довибори

Довибори відбувалися в двох округах Торонто, де депутати від Ліберальної партії склали мандати. Один із цих округів звільнився після відставки Христі Фріланд, яка за часів перебування Джастіна Трюдо при владі стала найпомітнішою постаттю в його кабінеті. Її відставка з посади міністра фінансів у грудні 2024 року запустила ланцюг подій, що включав відхід Трюдо та прихід Карні в політику. CBC спрогнозував, що ліберали виграють ті довибори, а також ще одні довибори в Торонто.

Треті довибори, у передмісті Монреаля, були призначені Верховним судом Канади після того, як кандидат від лібералів переміг там торік лише одним голосом. Рано у вівторок CBC спрогнозував, що кандидат від лібералів переміг і там.

Закулісні угоди

Четверо з п'яти депутатів, які залишили свої партії й наблизили Карні до більшості, були консерваторами. Інша депутатка, що перейшла, Лорі Ідлаут, перейшла з Нової демократичної партії, яка на останніх виборах виступила невдало.

Потрясіння серед консерваторів

NY Times наголошує, що переходи депутатів і ліберальна більшість в результаті є ще одним ударом для лідера консерваторів П'єра Пуальєвра, який зазнав політичного приниження, втративши власний мандат у Палаті громад на виборах минулого квітня.

Торік Пуальєвр повернувся до парламенту через довибори. Попередні консервативні уряди вітали переходи депутатів. Але після того, як соціально консервативний депутат минулого тижня приєднався до лібералів, Пуальєвр засудив цю практику як недемократичну.

На думку NY Times, ці переходи могли бути спричинені не стільки політикою Пуальєвра, скільки невдоволенням консерваторів його конфронтаційністю як лідера опозиції. Коли Кріс д'Антремон, консерватор із Нової Шотландії, став першим депутатом, який перейшов до іншої партії минулого листопада, він прямо заявив, що залишив консерваторів через агресивний і надмірно партійний підхід Пуальєвра до політики.

Як зауважує видання, стиль Пуальєвра різко контрастує з діловим і прагматичним підходом Карні. Хоча він популярний серед більшості консерваторів, які на з'їзді в січні переважною більшістю підтримали його лідерство, він має меншу підтримку серед виборців поза межами консервативних оплотів, таких як сільська Альберта.

Опитування Nanos цього місяця показало, що 54 відсотки опитаних вважають Карні бажаним прем’єр-міністром. Лише 23 відсотки віддають перевагу Пуальєвру.

Джерело: New York Times