Трамп відмовився перетворювати Канаду на 51-й штат

06 квітня 2026, 19:24
Фото: Great again
Проте він водночас поставив під питання, чи канадці визнають британського короля своїм головою держави.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує перетворювати Канаду на 51-й штат. Водночас він поставив під сумнів, чи канадці досі визнають британського короля головою держави.

Про це Трамп розповів у інтерв’ю королівському біографу Роберту Гардману для його нової книги про Єлизавету II, пише The Telegraph.

Біограф наголосив, що американському лідеру краще "залишити Канаду в спокої", зазначивши, що зазіхання на країну можуть засмутити короля Чарльза III під час його візиту до США наприкінці квітня.

"Гадаю, у канадців є 200 років історії. З усім цим неможливо розібратися за три з половиною роки. Думаю, цього не станеться", - сказав Трамп, коментуючи можливе приєднання Канади до США.

Водночас він висловив сумнів, чи канадці досі визнають британського монарха своїм главою держави.

 
