Україна посіла 9-те місце на "Євробаченні-2026"

Представниця LELEKA набрала 221 бал у фіналі конкурсу у Відні.

У Відні відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Eurovision Song Contest 2026, за підсумками якого Україна увійшла до топ-10.

Представниця України, співачка LELEKA, посіла 9-те місце з результатом 221 бал, з яких 167 їй надали глядачі.

Попри те, що букмекери оцінювали її шанси скромніше, артистка змогла потрапити до першої десятки фіналістів.

Після виступу LELEKA зазначила, що залишилася задоволеною шоу, назвавши його "яскравим і щирим", та подякувала своїй команді за підтримку.

За результатами голосування перемогу на конкурсі здобула представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga.