Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Організатори Євробачення посилять контроль за голосуванням після скандалу з Ізраїлем

13 травня 2026, 19:33
Організатори Євробачення посилять контроль за голосуванням після скандалу з Ізраїлем
Фото: з вільного доступу
Ізраїль витратив щонайменше $1 мільйон на маркетинг Євробачення, частина коштів надійшла з офісу Нетаньягу.

Директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін заявив, що цього року організатори "дуже й дуже уважно" стежитимуть за моделлю голосування.

Про це повідомляє BBC.

Грін частково визнав, що Ізраїль вплинув на глядацьке голосування у 2025 році, зазначивши, що "реклама з боку деяких мовників була дещо непропорційною". За його словами, кожен, хто порушить правила, буде "підданий подальшій перевірці". Ліміт голосів для одного глядача цього року скоротили з 20 до 10.

Коментуючи відсутність на конкурсі п'яти країн, Іспанії, Ірландії, Ісландії, Нідерландів та Словенії, які бойкотують захід через участь Ізраїлю, Грін сказав: "У нас тут 35 членів нашої родини, і цього достатньо, щоб влаштувати велику вечірку. Але п'ятеро відсутні, і ми за ними сумуємо".

Скандал спалахнув після того, як 11 травня NYT опублікувала два розслідування. У першому йдеться про те, що ізраїльські дипломати, правозахисні організації та особисто прем'єр Беньямін Нетаньягу закликали голосувати за представницю країни Юваль Рафаель усі 20 разів. Зокрема, в Іспанії Ізраїль отримав 33,34% глядацьких голосів, тоді як Україна, яка посіла друге місце, набрала лише 6,74%.

Друге розслідування свідчить, що зусилля Ізраїлю впливати на голосування тривають роками. Фінансові записи показують, що країна витратила щонайменше $1 мільйон на маркетинг Євробачення: у 2018 році, коли Ізраїль переміг, витрати становили $100 тисяч, у 2024-му зросли до $800 тисяч. Частина коштів надійшла безпосередньо з офісу Нетаньягу.

Нагадаємо, у столиці Австрії Відні 10 травня офіційно відкрився міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026, який цього року святкує своє 70-річчя.

ІзраїльЄвробаченняБеньямін Нетаньягу

Останні матеріали

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється