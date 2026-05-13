Організатори Євробачення посилять контроль за голосуванням після скандалу з Ізраїлем

Ізраїль витратив щонайменше $1 мільйон на маркетинг Євробачення, частина коштів надійшла з офісу Нетаньягу.

Директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін заявив, що цього року організатори "дуже й дуже уважно" стежитимуть за моделлю голосування.

Про це повідомляє BBC.

Грін частково визнав, що Ізраїль вплинув на глядацьке голосування у 2025 році, зазначивши, що "реклама з боку деяких мовників була дещо непропорційною". За його словами, кожен, хто порушить правила, буде "підданий подальшій перевірці". Ліміт голосів для одного глядача цього року скоротили з 20 до 10.

Коментуючи відсутність на конкурсі п'яти країн, Іспанії, Ірландії, Ісландії, Нідерландів та Словенії, які бойкотують захід через участь Ізраїлю, Грін сказав: "У нас тут 35 членів нашої родини, і цього достатньо, щоб влаштувати велику вечірку. Але п'ятеро відсутні, і ми за ними сумуємо".

Скандал спалахнув після того, як 11 травня NYT опублікувала два розслідування. У першому йдеться про те, що ізраїльські дипломати, правозахисні організації та особисто прем'єр Беньямін Нетаньягу закликали голосувати за представницю країни Юваль Рафаель усі 20 разів. Зокрема, в Іспанії Ізраїль отримав 33,34% глядацьких голосів, тоді як Україна, яка посіла друге місце, набрала лише 6,74%.

Друге розслідування свідчить, що зусилля Ізраїлю впливати на голосування тривають роками. Фінансові записи показують, що країна витратила щонайменше $1 мільйон на маркетинг Євробачення: у 2018 році, коли Ізраїль переміг, витрати становили $100 тисяч, у 2024-му зросли до $800 тисяч. Частина коштів надійшла безпосередньо з офісу Нетаньягу.

