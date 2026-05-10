У Відні офіційно стартувало Євробачення-2026

У відкритті конкурсу взяли участь делегації з 35 країн.

У столиці Австрії Відні 10 травня офіційно відкрився міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026, який цього року святкує своє 70-річчя.

Церемонія відкриття супроводжувалася масштабним парадом за участю 35 національних делегацій.

У центрі Відня також облаштували велику фан-зону біля неоготичної ратуші, де транслюють архівні виступи конкурсу та проводять святкові заходи для гостей і туристів.

Міська влада Відня підготувала серію культурних подій, які триватимуть до фіналу Євробачення 16 травня.

Організатори очікують багатомільйонну аудиторію: конкурс традиційно збирає понад 170 мільйонів телеглядачів по всьому світу та значну цифрову аудиторію на онлайн-платформах.

Серед фаворитів цьогорічного конкурсу ЗМІ називають фінських виконавців Піта Паркконена та Лінду Лампеніус, які виступлять дуетом. Також високі шанси на успіх, за оцінками букмекерів та оглядачів, мають представники Франції, Греції, Данії та Австралії.

На Євробаченні Україну представить гурт Leleka з піснею "Ridnym", яка перемогла у Національному відборі з результатом 20 балів.

Водночас конкурс супроводжується політичними суперечками через участь Ізраїлю. Деякі європейські мовники, зокрема з Іспанії, Ірландії, Ісландії, Нідерландів та Словенії, оголосили про бойкот окремих заходів Євробачення на знак протесту проти воєнної операції Ізраїлю в секторі Гази.

Також понад тисяча музикантів та гуртів, серед яких Пітер Гебріел і Massive Attack, закликали до бойкоту конкурсу.