У Відні офіційно стартувало Євробачення-2026

У Відні офіційно стартувало Євробачення-2026
У відкритті конкурсу взяли участь делегації з 35 країн.

У столиці Австрії Відні 10 травня офіційно відкрився міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026, який цього року святкує своє 70-річчя.

Церемонія відкриття супроводжувалася масштабним парадом за участю 35 національних делегацій. 

У центрі Відня також облаштували велику фан-зону біля неоготичної ратуші, де транслюють архівні виступи конкурсу та проводять святкові заходи для гостей і туристів.

Міська влада Відня підготувала серію культурних подій, які триватимуть до фіналу Євробачення 16 травня.

Організатори очікують багатомільйонну аудиторію: конкурс традиційно збирає понад 170 мільйонів телеглядачів по всьому світу та значну цифрову аудиторію на онлайн-платформах.

Серед фаворитів цьогорічного конкурсу ЗМІ називають фінських виконавців Піта Паркконена та Лінду Лампеніус, які виступлять дуетом. Також високі шанси на успіх, за оцінками букмекерів та оглядачів, мають представники Франції, Греції, Данії та Австралії.

На Євробаченні Україну представить гурт Leleka з піснею "Ridnym", яка перемогла у Національному відборі з результатом 20 балів. 

Водночас конкурс супроводжується політичними суперечками через участь Ізраїлю. Деякі європейські мовники, зокрема з Іспанії, Ірландії, Ісландії, Нідерландів та Словенії, оголосили про бойкот окремих заходів Євробачення на знак протесту проти воєнної операції Ізраїлю в секторі Гази.

Також понад тисяча музикантів та гуртів, серед яких Пітер Гебріел і Massive Attack, закликали до бойкоту конкурсу.

 

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється