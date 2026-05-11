Австрія заявила про жорсткі заходи проти російського шпигунства

Відень вислав трьох російських дипломатів.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що австрійський уряд більше не допускатиме шпигунства на своїй території, зокрема російського.

Про це вона сказала в понеділок у Брюсселі в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Kronen Zeitung.

"Ми більше не будемо закривати очі на шпигунство на території Австрії. Ми чітко заявили про це, домовилися про це в урядовій програмі і недвозначно дали це зрозуміти росіянам", – сказала Майнль-Райзінгер.

Окремо вона зупинилася на питанні супутникових антен на будівлях російського представництва у Відні, яке Австрія називала "лісом антен". За її словами, після вимог австрійської сторони антени було демонтовано. "Це важливий крок", – наголосила міністерка.

Висланням трьох російських дипломатів Австрія продемонструвала, що більше не терпітиме подібної діяльності. "Будь-яке шпигунство на нашій території зачіпає наші власні інтереси, нашу власну безпеку, і тому з цим покінчено", – додала вона.

Нагадаємо, 4 травня Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через підозру у шпигунстві. За повідомленнями, за допомогою супутникового обладнання на території посольства та дипломатичного містечка здійснювалося перехоплення даних, зокрема від міжнародних організацій. Раніше Відень вимагав скасування дипломатичного імунітету трьох співробітників посольства, однак росія цю вимогу проігнорувала.