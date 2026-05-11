Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Австрія заявила про жорсткі заходи проти російського шпигунства

11 травня 2026, 19:45
Австрія заявила про жорсткі заходи проти російського шпигунства
Відень вислав трьох російських дипломатів.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що австрійський уряд більше не допускатиме шпигунства на своїй території, зокрема російського.

Про це вона сказала в понеділок у Брюсселі в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Kronen Zeitung.

"Ми більше не будемо закривати очі на шпигунство на території Австрії. Ми чітко заявили про це, домовилися про це в урядовій програмі і недвозначно дали це зрозуміти росіянам", – сказала Майнль-Райзінгер.

Окремо вона зупинилася на питанні супутникових антен на будівлях російського представництва у Відні, яке Австрія називала "лісом антен". За її словами, після вимог австрійської сторони антени було демонтовано. "Це важливий крок", – наголосила міністерка.

Висланням трьох російських дипломатів Австрія продемонструвала, що більше не терпітиме подібної діяльності. "Будь-яке шпигунство на нашій території зачіпає наші власні інтереси, нашу власну безпеку, і тому з цим покінчено", – додала вона.

Нагадаємо, 4 травня Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через підозру у шпигунстві. За повідомленнями, за допомогою супутникового обладнання на території посольства та дипломатичного містечка здійснювалося перехоплення даних, зокрема від міжнародних організацій. Раніше Відень вимагав скасування дипломатичного імунітету трьох співробітників посольства, однак росія цю вимогу проігнорувала.

Австріяшпигунстворосія загроза

Останні матеріали

Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється