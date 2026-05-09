Австрія заявила про посилення російського шпигунства та готує новий закон

Значна частина персоналу іноземних посольств, передусім російського, має розвідувальний бекґраунд і фактично діє без ризику кримінального переслідування.

Служба військової контррозвідки Австрії AbwA та керівництво Генерального штабу заявили про посилення загроз з боку росії, зокрема шпигунства, диверсій та операцій впливу. На цьому тлі у країні просувають законопроєкт "Про кримінальну відповідальність за шпигунство" (Strafrechtliches Spionagegesetz 2026).

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у суботу, 9 травня.

9 березня Міністерство юстиції передало законопроєкт на погодження коаліційним партнерам – Соціал-демократичній партії (SPÖ), Австрійській народній партії (ÖVP) і партії NEOS.

За словами начальника австрійського Генштабу генерала Штрідінгера, значна частина персоналу іноземних посольств, передусім російського, має розвідувальний бекґраунд і фактично діє без ризику кримінального переслідування. Проблему загострює те, що австрійська армія застосовує сумісні з НАТО підходи у військовому плануванні, логістиці, зв'язку, кіберзахисті та управлінні військами. Отже, є цікавою ціллю для тих, хто хоче знати, як працює Альянс зсередини.

Директор AbwA Райнхард Рукенштуль конкретизував загрозу. Він пояснив, що російські спецслужби вже вийшли за межі класичного шпигунства. Нині в їхньому арсеналі – несанкціоновані польоти дронів над військовими об'єктами, стеження за інфраструктурою, радіотехнічна розвідка з дипломатичних будівель, а також залучення цивільних і так званих одноразових агентів до провокацій і диверсій проти критичної інфраструктури.

У СЗРУ зауважили, що заяви австрійського військового керівництва відображають зміни у підходах Відня до безпекової політики.

"Австрія рухається в бік стандартів ЄС і НАТО – у сферах обміну розвіддaними, кіберзахисту та військової сумісності. Для москви це означає, що вікно можливостей у центрі Європи", – додали у повідомленні.