Австрія заявила про посилення російського шпигунства та готує новий закон

09 травня 2026, 16:41
Австрія заявила про посилення російського шпигунства та готує новий закон
Значна частина персоналу іноземних посольств, передусім російського, має розвідувальний бекґраунд і фактично діє без ризику кримінального переслідування.

Служба військової контррозвідки Австрії AbwA та керівництво Генерального штабу заявили про посилення загроз з боку росії, зокрема шпигунства, диверсій та операцій впливу. На цьому тлі у країні просувають законопроєкт "Про кримінальну відповідальність за шпигунство" (Strafrechtliches Spionagegesetz 2026).

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у суботу, 9 травня.

9 березня Міністерство юстиції передало законопроєкт на погодження коаліційним партнерам – Соціал-демократичній партії (SPÖ), Австрійській народній партії (ÖVP) і партії NEOS.

За словами начальника австрійського Генштабу генерала Штрідінгера, значна частина персоналу іноземних посольств, передусім російського, має розвідувальний бекґраунд і фактично діє без ризику кримінального переслідування. Проблему загострює те, що австрійська армія застосовує сумісні з НАТО підходи у військовому плануванні, логістиці, зв'язку, кіберзахисті та управлінні військами. Отже, є цікавою ціллю для тих, хто хоче знати, як працює Альянс зсередини.

Директор AbwA Райнхард Рукенштуль конкретизував загрозу. Він пояснив, що російські спецслужби вже вийшли за межі класичного шпигунства. Нині в їхньому арсеналі – несанкціоновані польоти дронів над військовими об'єктами, стеження за інфраструктурою, радіотехнічна розвідка з дипломатичних будівель, а також залучення цивільних і так званих одноразових агентів до провокацій і диверсій проти критичної інфраструктури.

У СЗРУ зауважили, що заяви австрійського військового керівництва відображають зміни у підходах Відня до безпекової політики.

"Австрія рухається в бік стандартів ЄС і НАТО – у сферах обміну розвіддaними, кіберзахисту та військової сумісності. Для москви це означає, що вікно можливостей у центрі Європи", – додали у повідомленні.

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
